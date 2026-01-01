Sakarya okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA - KAR TATİLİ)? 

2 Ocak Cuma günü Sakarya'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sakarya'da kar tatili ile ilgili son gelişmeleri ve bilgileri takip edin.

SAKARYA HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini haber metni

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta başında soğuk ve yer yer kar yağışlı hava etkili olurken, ilerleyen günlerde sıcaklıklarda belirgin bir artış yaşanacak. Hafta sonuna doğru hava daha ılık ve bulutlu olacak.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Günün en düşük sıcaklığı -2 derece, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 51–79 arasında değişirken, rüzgârın 17 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar -4 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 49–86 aralığında ölçülürken, rüzgâr 7 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 11 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 44–69 arasında değişirken, rüzgârın hızı 17 km/sa olacak.

04 Ocak Pazar günü sıcaklıklarda hızlı bir yükseliş bekleniyor. Termometreler 8 ile 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 45–70 olurken, rüzgâr 18 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü de ılık hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı 7 derece, en yüksek sıcaklığı ise 14 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 55–79 arasında değişirken, rüzgâr 7 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta başında soğuk hava ve kar yağışı, hafta ortasından itibaren ise ani sıcaklık artışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

2 OCAK CUMA SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.