Said El Mala kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Said El Mala, Almanya’nın Krefeld kentinde doğan 20 yaşındaki bir sol kanat oyuncusu. Profesyonel kariyerine Viktoria Köln’de başlayan El Mala, şu anda Bundesliga ekibi 1. FC Köln’de forma giyiyor ve Almanya A Milli Takımı’nda da süre aldı. Basına yansıyan haberlere göre Galatasaray, genç oyuncunun menajeriyle temasa geçmeyi ve ocak ayında transfer için girişimde bulunmayı planlıyor. İşte Said El Mala hakkında merak edilenler.

SAID EL MALA KİMDİR?

Said El Mala, Alman futbolunun gelecek vadeden genç yetenekleri arasında gösterilen bir hücum oyuncusu. Hızı, dripling yeteneği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken El Mala, kısa sürede Bundesliga’nın öne çıkan genç isimlerinden biri haline geldi. Oyuncunun ağabeyi Malek El Mala da profesyonel futbolcu olarak kariyerini sürdürüyor.

SAID EL MALA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Said El Mala, 26 Ağustos 2006’da Almanya’nın Krefeld kentinde doğdu. Genç oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 20 yaşında.

SAID EL MALA’NIN MEVKİSİ NE?

Said El Mala, sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan ve yaklaşık 1,87 metre boyundaki genç futbolcu, sol kanatın yanı sıra ofansif orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayabiliyor.

SAID EL MALA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Said El Mala, 19 Şubat 2024’te Viktoria Köln ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve Almanya’nın 3. Lig’inde forma giydi. Ardından Bundesliga ekibi 1. FC Köln’e transfer olan genç oyuncu, burada Bundesliga’da forma giymeye başladı. FotMob verilerine göre El Mala, 2025-2026 sezonunda Bundesliga’da 9 gol ve 3 asist üretti. Basına yansıyan bilgilere göre El Mala, bu sezon Köln formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI’NDA FORMA GİYDİ

Almanya’nın genç milli takımlarında forma giyen Said El Mala, A Milli Takım’a ilk kez Julian Nagelsmann döneminde, Dünya Kupası elemelerinin son iki maçı için çağrıldı. Genç oyuncu, Eylül 2026’da Jürgen Klopp’un UEFA Uluslar Ligi maçları için açıkladığı kadroda da yer aldı. El Mala, A Milli Takım’da şu ana kadar 2 maça çıktı.

GALATASARAY SAID EL MALA’YI İSTİYOR MU?

Fotomaç’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, sol kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla Said El Mala’yı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle iletişime geçmeyi ve ocak ayındaki transfer döneminde girişimde bulunmayı planladığı öne sürüldü. Ancak Galatasaray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SAID EL MALA’NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

Basına yansıyan bilgilere göre Said El Mala için 50 milyon euro değer biçiliyor. Genç oyuncunun Köln ile sözleşmesinin 2031 yılına kadar devam ettiği belirtiliyor. Uzun süreli sözleşmesi ve yüksek bonservis bedeli, olası bir transferin önündeki en büyük engeller arasında gösteriliyor.