Sahurda ezan okunurken su içilir mi?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi?
Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri olan "Sahurda ezan okunurken su içilir mi?" sorusu, oruç tutan milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İmsak vaktiyle birlikte yeme ve içmenin hükmü, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere İslami kaynaklarda net şekilde açıklanırken, ezan okunmaya başlandığı anda su içmenin orucu etkileyip etkilemediği konusu da sıkça araştırılıyor.

Sahur vaktinde ezan sesiyle birlikte bardakların bırakılıp bırakılmayacağı, Ramazan'da en çok aranan dini sorular arasında bulunuyor. "Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, imsak vakti, ezan süresi ve orucun başlangıcı arasındaki farkları öğrenmek istiyor. Uzman görüşleri ve dini açıklamalar, bu konuda kafa karışıklığını gidermeyi amaçlıyor.

SABAH EZANI OKUNMAYA BAŞLADIĞINDA YEME İÇMEYE KISA BİR SÜRE DEVAM EDİLEBİLİR Mİ?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

