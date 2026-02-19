Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden biri sahurdur. Muhammed (s.a.v.), sahur yemeğinde bereket olduğunu açıkça ifade etmiş ve bir yudum su ile dahi olsa sahura kalkılmasını tavsiye etmiştir. Bu konudaki rivayetler, Sahih-i Buhârî ve Sahih-i Müslim gibi temel hadis kaynaklarında yer almaktadır. Peki, Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Oruca sabah niyet edilir mi? Detaylar haberimizde.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahurun Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki önemli farklardan biri olduğunu bildirmiştir. Bu vurgu, sahurun yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda kimlik ve sünnet boyutuna da işaret eder.

Sahurun Manevî ve Fiziksel Bereketi

İslam âlimleri sahurun iki yönlü bereket taşıdığını belirtir:

Fiziksel dayanıklılık: Gün boyu sürecek açlık ve susuzluğa karşı bedeni hazırlar.

Manevî kazanç: Seher vaktini ibadetle geçirmek, dua ve istiğfar etmek için fırsat sunar.

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim içinde yer alan ez-Zâriyât Suresi 18. ayette, seher vakitlerinde istiğfar edenlerin övgüyle anıldığı belirtilir. Sahura kalkmak, bu faziletten nasiplenmeye vesile olur.

Fakihler de sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Bu görüş, klasik fıkıh literatüründe açık şekilde yer almaktadır.

ORUCA SABAH NİYET EDİLİR Mİ?

Oruç ibadetinin en kritik unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadeti sıradan bir açlık halinden ayıran bilinçli yöneliştir. Bu nedenle "Oruca sabah niyet edilir mi?" sorusu, doğrudan ibadetin geçerliliğiyle ilgilidir.

Niyetin Zamanı: İmsak Öncesi Esas mı?

Genel kabul gören görüşe göre, Ramazan orucu için niyetin imsak vaktinden önce yapılması esastır. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse, o günün farz orucu geçerli olmaz.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunmaktadır: İmsak vaktinden sonra niyet edilecekse, o ana kadar hiçbir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozacak bir davranışta bulunulmamış olması gerekir. Aksi halde yapılan niyet geçerli kabul edilmez.

Nafile Oruçlarda Durum Farklı mı?

Nafile oruçlarda niyet vakti daha geniştir. Güneş tepe noktasına gelmeden önceye kadar niyet edilebilir. Ancak bu durumda da yine o vakte kadar orucu bozacak bir fiilin gerçekleşmemiş olması şarttır.

Bu farklılık, farz ve nafile ibadetlerin hüküm bakımından ayrı değerlendirilmesinden kaynaklanır.

DİYANET'E GÖRE SAHUR VE NİYETİN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, sahurun sünnet olduğunu ve oruca dayanma gücü verdiğini özellikle vurgulamaktadır. Hadis kaynaklarına dayanan açıklamalarda, sahurun bereketi hem maddî hem manevî yönüyle ele alınmaktadır.

Diyanet'e göre:

Sahura kalkmak sünnettir.

Sahuru geciktirmek faziletlidir.

Sahur, Müslüman orucunun ayırt edici özelliklerinden biridir.

Ancak sahura kalkılmaması orucu geçersiz kılmaz; asıl belirleyici olan niyettir.

Ayrıca niyet konusunda da açık bir çerçeve çizilmektedir: İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse farz oruç geçerli olmaz. Bu nedenle özellikle Ramazan ayında niyetin zamanında yapılmasına dikkat edilmelidir.