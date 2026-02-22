Heyecanla beklenen yeni diziden paylaşılan tanıtımda, Hidayet'in evinden çıkan Ertan, Önder'den Asya'yı bulmasını talep ediyor. Önder, Ertan'ın neden fikrini değiştirip Hidayet'le iş birliği yapmak istediğini anlamaya çalışırken, Ertan'ın verdiği cevap ikilinin birbirinden bazı sırlar sakladığını ortaya koyuyor. Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Otelde yaşanan yüzleşme, Ertan–Asya–İbrahim üçgeninde tansiyonu zirveye taşır. Yasadışı para transferleri, cezaevi bağlantıları ve karşılıklı suçlamalarla dengeler aniden değişirken, kimin kimi oyuna getirdiği sorusu daha da karmaşık bir hal alır.

Ertan'ın içini kemiren güvensizlik, onu tehlikeli bir araştırmanın içine çeker ve ortaya çıkan yeni bir isim oyunun yönünü değiştirir. Asya ise olaylara daha geniş bir pencereden bakmaya çalışır.

Aynı zamanda Bakizade Yalısı'nda güç savaşı sertleşir. Hidayet'in Ertan'ın annesini görmek için ortaya koyduğu şart, sadece bir aile meselesi değil; geleceği belirleyecek bir tercih anlamına gelir.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan, duygularının peşinden gider ve Asya ile ilişkisinde yeni bir sayfa açar. Aralarındaki bağ güçlenir, yakınlaşır; ancak Asya'nın içinde büyüyen fedakârlık duygusu, bu mutluluğa sessiz bir gölge düşürür.

Annesi onu bir tarafa, Asya'sı öbür tarafa çeker. Ertan tereddüt etmez, aşkını seçer. Ama bu seçim, Asya'nın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırır.

Tam bu sırada İbrahim, hiç beklenmedik bir hamle yapar. Takıntı haline getirdiği ilişkisinin defterini kapatır; ama kapanan bir kapı, başka bir kapıyı ardına kadar açar. Hidayet, Asya'yı karşısına oturtur ve İbrahim'le evlenmesini ister. Duygular ve hesaplar iç içe geçer; artık hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.

Taha, öğrendiği sarsıcı bilgiyle kontrolünü tamamen yitirir. Duyduğu öfke ve attığı fevri adım tehlikeli bir hamlenin başlangıcıdır.