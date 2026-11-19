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Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş, 15 Kasım 1994'te doğdu ve geçen pazar 32 yaşına girdi. Yeni yaşını Arnavutköy'de arkadaşlarıyla kutlayan oyuncu, kutlamaya geçmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtladı; aşkla ilgili soruya gülerek cevap verdi.

Pastanın mumlarını üflerken aşk dileyip dilemeyeceği sorulunca "Çok baskıladılar beni 'Aşk dile' diye" dedi, bu dileği de tutacağını ekledi. İsim vermedi.

SAHRA ŞAŞ KAÇ YAŞINDA?

Sahra Şaş 32 yaşında. Kadınlar için en keyifli yılların 30'lar olduğunun sık sık söylendiğini hatırlatan oyuncu, bu dönemin tadını çıkardığını anlattı ve "30'lara bayıldım" dedi.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, televizyon dizileriyle tanınan bir oyuncu ve kamera önüne ilk kez Tatar Ramazan dizisinde geçti. Sinemaya, 2017 Ankara Film Festivali'nde ödül alan Martı filmiyle adım attı; bir yıl sonra da Something about that Night adlı kısa filmde oynadı.

SAHRA ŞAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sahra Şaş, ilk dizisinin ardından 2017'de Adını Kalbime Yazdım ile Çoban Yıldızı'nda, aynı yıl Kadın'da rol aldı. Bizim Hikaye'nin kadrosuna 2018'de girdi. 2020'de Zemheri vardı. 2021 ise yoğun geçti: Ex Aşkım, Alev Alev ve İlk ve Son.

2023'te FOX'ta yayımlanan Dokuz Oğuz'da oynadığı Umay, Ankara'da yetiştirme yurdunda büyümüş bir astsubaydı ve dizideki timin keskin nişancısıydı.

SAHRA ŞAŞ UZAK ŞEHİR'DE KİMİ CANLANDIRIYOR?

Sahra Şaş, Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir'de Nare'yi canlandırıyor. Nare, Azem ile Sadakat'in kızı; kardeşleri Boran, Kaya ve Cihan. Dizi şu an üçüncü sezonunda.

Şaş'a göre Nare bu sezonda bambaşka bir yere geldi. Kaybedecek bir şeyi kalmayan karakterin güçlendiğini ve cesaret kazandığını anlatan oyuncu, bu rolü oynamaktan büyük keyif aldığını söyledi.