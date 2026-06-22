Sahra Işık boşandı mı, evli mi, Sahra Işık çocuğu var mı?

Sosyal medyada yayılan “ Sahra Işık boşandı” iddiaları sonrası gözler ünlü ismin özel hayatına çevrildi. “ Sahra Işık evli mi?” sorusu yeniden gündeme gelirken, hakkında çıkan söylentiler kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki ünlü isim gerçekten boşandı mı, evlilik hayatında son durum ne? İşte merak edilen soruların yanıtı…

SAHRA IŞIK VE İDRİS AYBİRDİ BOŞANDI MI?

Eski voleybolcu ve Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile olan evliliğini sonlandırdığını açıkladı. Çiftin boşanma kararı 11 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulurken, ayrılık haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Işık, yaptığı açıklamada evliliğin karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde sona erdiğini ifade etti.

“ORTAK KARARLA EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK” AÇIKLAMASI

Sahra Işık, boşanma sonrası yaptığı açıklamada sürecin karşılıklı alınan bir kararla gerçekleştiğini belirtti. Ünlü isim, “Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık” sözleriyle ayrılığı duyurdu.

2019’DA BAŞLAYAN EVLİLİK SÜRECİ SONA ERDİ

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. Çiftin ilişkisi zaman zaman inişli çıkışlı bir süreç yaşarken, 2024 yılında boşanma aşamasına geldikleri ancak terapi süreciyle evliliklerini sürdürdükleri biliniyordu.

TERAPİ SÜRECİNE RAĞMEN KRİZ AŞILAMADI

Çiftin daha önce yaşadığı sorunları aşmak için profesyonel destek aldığı ve ilişkilerini kurtarmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak aradan geçen sürede yaşanan sorunların tamamen çözülemediği ve evliliğin yeniden çıkmaza girdiği öğrenildi.

BEBEKLERİ PAMİR İÇİN ORTAK VURGU

Boşanma açıklamasında çiftin en çok dikkat çeken vurgusu ise çocukları oldu. 2024 yılında dünyaya gelen Pamir isimli bebeklerinin huzurunun her şeyin önünde tutulacağı belirtildi. Işık, açıklamasında çocuklarının mutluluğunun öncelikleri olmaya devam edeceğini ifade etti.

EVLİLİK RESMEN SONA ERDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Sahra Işık ile İdris Aybirdi’nin evliliği resmen sona ermiş oldu. Ayrılık kararı magazin gündeminde geniş yer bulurken, çiftin bundan sonraki süreçte çocukları için ortak bir iletişim sürdüreceği belirtiliyor.