Haberler

Şahin Biba kimdir? AK Parti Bursa başkan vekili adayı Şahin Biba kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet almak” suçlarından tutuklanmasının ardından, geçici olarak görevden uzaklaştırılması sürecinde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak başkan vekilliği seçimi büyük bir merak konusu oldu. Bu kritik dönemeçte, AK Parti’nin adayı olarak öne çıkan isim Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba oldu. Peki, Şahin Biba kimdir? AK Parti Bursa başkan vekili adayı Şahin Biba kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

 AK PARTİ BURSA BAŞKAN VEKİLİ ADAYIŞAHİN BİBA KİMDİR?

Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek oylama sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yönetimin hangi isimle devam edeceği netlik kazanacak. Şahin Biba’nın adaylığı, hem siyasi kulislerde hem de kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Şahin Biba, 1982 yılında Kosova’nın Prizren şehrinde doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Biba, ilk ve orta öğrenimini Prizren’de tamamladı.

Üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen Biba, Bursa’ya yerleşerek hayatını burada sürdürmeye karar verdi. Balkan kökenli olması, onu Bursa’daki Balkan topluluğu içinde tanınan bir isim hâline getirdi.

Şahin Biba, mimarlık eğitimi almış ve bu alanda uzmanlaşmıştır. Bu mesleki geçmiş, yerel yönetim ve şehircilik alanındaki bilgi birikimi açısından önemlidir.

ŞAHİN BİBA KAÇ YAŞINDA?

Şahin Biba, 1982 doğumludur. Bu bilgiler ışığında 2026 itibarıyla yaklaşık 43–44 yaşındadır. 

ŞAHİN BİBA NERELİ?

Şahin Biba, Kosova’nın tarihi şehirlerinden Prizren doğumludur. Eğitim hayatının ardından Türkiye’ye gelmiş ve Bursa’ya yerleşmiştir. Balkan kökeni, şehirdeki Balkan toplulukları tarafından bilinen bir unsur olarak sosyal ve kültürel bağlarını güçlendirmiştir.

ŞAHİN BİBA NE İŞ YAPIYOR?

Şahin Biba, mimarlık alanında eğitim almış ve uzmanlaşmıştır. Mimarlık geçmişi, şehircilik ve yerel yönetim konularında bilgi birikimi sağlamakta ve belediye yönetiminde teknik perspektif sunmaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

