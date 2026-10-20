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Sahara Ray kimdir? Justin Bieber'ın eski sevgilisi 34 yaşında hayatını kaybetti

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Justin Bieber'la 2016'da Hawaii'de görüntülenen Avustralyalı model Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Ray'in pazar gecesi hastanede, yakınlarının yanında öldüğünü açıkladı. Geride ocakta dünyaya gelen kızı Snow kaldı. Sahara Ray kimdir, babası kim, Bieber'la ilişkisi nasıl başladı?

Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray, 18 Ekim 2026 Pazar gecesi 34 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi verdi. Ray'in yakınları, onun hastanede, ailesinin yanında öldüğünü söyledi ve "Çok seviliyordu" dedi.

Adı en çok Justin Bieber'la anıldı. 2016'da Hawaii'de Bieber'la tatil yaparken çekilen fotoğrafları dünya basınına düşmüş, ikilinin aşk yaşadığı konuşulmuştu.

SAHARA RAY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sahara Ray, 18 Ekim 2026 Pazar gecesi bir hastanede öldü. Haber ertesi gün, 19 Ekim'de duyuldu. Hastanenin adı ve bulunduğu şehir paylaşılmadı. Aile ölüm nedenini açıklamadı.

SAHARA RAY KİMDİR?

Sahara Ray, kendi adını taşıyan Sahara Ray Swim markasıyla tanınan Avustralyalı bir model ve mayo tasarımcısıydı. Çocukluğu Avustralya, Kaliforniya ve Hawaii arasında geçti. Ünü modellik ve sosyal medyadan geldi; Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi vardı.

2024'te hayatı değişti. Alkollü bir sürücünün kullandığı araç, saatte yaklaşık 80 mil (130 kilometre) hızla Ray'in arabasına çarptı. Kazadan sonra Guillain-Barré sendromu teşhisi kondu. Bağışıklık sisteminin sinirlere saldırdığı bu nadir hastalık yüzünden bir süre yürüteç ya da tekerlekli sandalye olmadan yürüyemedi. Tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı.

SAHARA RAY KAÇ YAŞINDAYDI?

Sahara Ray öldüğünde 34 yaşındaydı.

SAHARA RAY'İN BABASI KİM?

Sahara Ray'in babası Avustralyalı sörfçü Tony Ray. Tony Ray, yarışmalarda boy gösteren ve ülkesinde adı bilinen bir sörfçü.

SAHARA RAY JUSTIN BIEBER'LA SEVGİLİ MİYDİ?

Sahara Ray, 2016'da Justin Bieber'la aşk yaşadığı konuşulan isimlerden biriydi. İkili o yıl Hawaii'de birlikte tatil yaparken görüntülendi. Ray'in adı Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson'la da anılmıştı.

SAHARA RAY'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Sahara Ray'in Snow adında bir kızı var. Snow, Ocak 2026'da doğdu; annesini kaybettiğinde dokuz aylıktı. Ray, temmuz ayında paylaştığı bir notta kızına "bebeğim" diye seslenmişti.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
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