Kurban Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte kamu kurumlarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ilaç yazdırma, muayene olma ve tahlil yaptırma gibi işlemler için sıkça tercih edilen aile sağlığı merkezleri, yani halk arasındaki adıyla sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı? 26 Mayıs Salı Arefe Sağlık ocakları çalışıyor mu? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü, Kurban Bayramı arefesine denk gelmesi nedeniyle kamu kurumlarının çalışma takvimi değişiklik göstermektedir. Resmî düzenlemelere göre kamu çalışanlarının idari izin kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle sağlık ocaklarının büyük çoğunluğu bugün hizmet vermemektedir. Bu kapsamda aile hekimliği birimlerinde rutin poliklinik hizmetleri yapılmamakta, yalnızca acil sağlık hizmetleri ve nöbetçi sağlık kuruluşları devrede olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı uygulamalarına göre resmi tatil ve idari izin günlerinde aile sağlığı merkezleri kapalı kabul edilmekte, vatandaşların hizmet ihtiyacı ise hastanelerin acil servisleri üzerinden karşılanmaktadır.

26 MAYIS SALI AREFE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü olan 26 Mayıs Salı 2026 tarihinde aile hekimlerinin çalışma durumu, bayram tatilinin uzatılmasıyla birlikte netleşmiştir. Kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararı nedeniyle aile hekimleri bugün normal mesai düzeninde hizmet vermemektedir.

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram takvimine göre aile sağlığı merkezlerinin normal çalışma düzenine dönüşü 1 Haziran 2026 Pazartesi günü olacaktır.