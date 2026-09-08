Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasında yer alan Sağ Salim 2: Sil Baştan, macera ve kara mizahı bir araya getiren eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Ersoy Güler'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde, Salim karakterinin başına gelen talihsizlikler bu kez daha karmaşık bir hikâyeyle izleyiciye aktarılıyor. Yapım, 2014 yılında vizyona girdi.

Televizyon ekranlarında yeniden yayınlanan Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne? soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte film hakkında merak edilen tüm detaylar...

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin çekimleri Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirildi. Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Cide, filmin hikâyesindeki farklı sahnelere ev sahipliği yaptı. İlçenin doğal yapısı ve kırsal bölgeleri, filmin yol ve macera atmosferinin oluşturulmasına katkı sağladı.

Filmin çekimleri sırasında Cide'nin çeşitli bölgelerinden yararlanılırken, yöre halkından bazı kişiler de yapımda figüran olarak yer aldı. İlk filmde kullanılan çekim bölgelerinden farklı olarak ikinci filmde Kastamonu ve çevresinin tercih edilmesi, serinin görsel atmosferine de yenilik kattı.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan, 2014 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin çekimleri 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilirken, yapım 10 Ocak 2014 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu.

Yaklaşık 1 saat 38 dakika süren film, ilk yapımda olduğu gibi Salim'in başına gelen sıra dışı olayları merkezine alıyor. Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda komedi, macera ve kara mizah unsurları bir arada kullanılıyor.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Burçin Bildik ve Ezgi Asaroğlu yer alıyor. Salim karakterini Burçin Bildik canlandırırken, Ezgi Asaroğlu ise Nihal karakterine hayat veriyor.

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Burçin Bildik – Salim

• Ezgi Asaroğlu – Nihal

• Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

• Nazlı Tosunoğlu – Sütlü Nuriye

• Murat Akkoyunlu – Gıcır Hasan

• Metin Yıldız – Mahir

• Erkan Bektaş – Sacit

• Yakup Yavru – Halit

• Hakan Vanlı – Tekin

• Ececan Gümeci – Figen

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sağ Salim 2: Sil Baştan, ilk filmde yaşanan olayların ardından Salim ve Nihal'in yeni macerasını konu alıyor. Salim, yine kendisini beklenmedik olayların ortasında bulurken, sıradan bir yolculuk kısa süre içerisinde büyük bir kovalamacaya dönüşüyor.

Salim ve Nihal, yurt dışına kaçmaya çalışırken Pala isimli bir adamla karşılaşır. Yaşanan olaylar sonucunda Pala'nın ölmesiyle ikili kendilerini daha büyük bir sorunun içinde bulur. Pala'nın aracını kullanan Salim ve Nihal, araçta kaçak insanların bulunduğunu fark eder.

Yaşananların ardından ikilinin başı hem peşlerindeki kişilerle hem de kolluk kuvvetleriyle derde girer. Üstelik Nihal'in annesinin kaçırılması olayların daha da karmaşık hale gelmesine neden olur. Salim ve Nihal, bir yandan kendilerini kurtarmaya çalışırken diğer yandan birbirinden komik ve absürt durumlarla karşı karşıya kalır.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ Kİ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin yönetmeni ve senaristi Ersoy Güler'dir. Yapım, 2012 yılında vizyona giren Sağ Salim filminin devamı niteliğindedir.

Salim karakterinin talihsizliklerle dolu hikâyesini sürdüren film, absürt olayları, kara mizahı ve yol macerasını bir araya getiriyor. Özellikle Burçin Bildik'in canlandırdığı Salim karakterinin başına gelen beklenmedik olaylar, filmin komedi unsurunun temelini oluşturuyor.