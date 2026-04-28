Galatasaray mağlubiyetinin ardından şampiyonluk yarışında önemli bir kırılma yaşayan Fenerbahçe’de gündem tamamen olağanüstü seçim sürecine yönelmiş durumda. Kulüp yönetiminden gelen resmi açıklamalar, hem seçim takvimini hem de başkanlık yarışının seyrini doğrudan etkileyen gelişmeleri ortaya koydu. Peki, Sadettin Saran neden aday olmayacak? Fenerbahçe başkan adayları kimler? Detaylar...

SADETTİN SARAN NEDEN ADAY OLMAYACAK?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamada olağanüstü seçimli genel kurul sürecine ilişkin kararları net bir şekilde duyurdu ve başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Açıklamasında, göreve geldikleri süreçte kulübün içinde bulunduğu şartlara dikkat çeken Saran, sorumluluk almaktan hiçbir zaman geri durmadıklarını ifade etti.

Saran’ın açıklamasında öne çıkan temel çerçeve, görevin bir hırs değil sorumluluk meselesi olduğu yönündeydi. Sürecin başında “ne sabır ne süre” diyerek yola çıktıklarını belirten Saran, camianın beklemeye değil ayağa kalkmaya ihtiyacı olduğunu düşündüklerini vurguladı. Sezon boyunca bazı kararların bilinçli olarak ertelendiğini, bunun da şampiyonluk yarışına zarar vermemek adına yapıldığını ifade etti.

Açıklamanın en kritik noktası ise, gelinen noktada artık sürecin daha fazla uzatılmasının doğru olmayacağı değerlendirmesi oldu. Saran, Fenerbahçe’nin önünü açmak adına görevi devretmenin daha doğru bir adım olduğunu belirterek aday olmayacağını kamuoyuna duyurdu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi netleşti ve kulüp tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre seçim süreci Haziran ayında gerçekleştirilecek.

Sadettin Saran tarafından yapılan bilgilendirmede, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı ifade edildi. Bu tarih, kulübün yeni başkanını belirleyeceği kritik süreç olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim süreci başlamış olmasına rağmen başkan adayları listesi henüz kesinlik kazanmış değil. Resmi açıklamalar doğrultusunda mevcut başkan Sadettin Saran’ın aday olmayacağını duyurması, yarışın dengelerini değiştiren en önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

Kulüp içerisinde farklı isimlerin adaylık için değerlendirme sürecinde olduğu bilinse de, şu ana kadar netleşmiş resmi bir aday listesi bulunmuyor. Adaylık sürecinin ilerleyen günlerde hız kazanması ve yeni isimlerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bu süreçte camianın beklentisi, kulübün sportif başarı hedefleri, ekonomik yapılanması ve yönetim vizyonunu kapsayan güçlü projelerle adayların ortaya çıkması yönünde şekilleniyor. Seçim atmosferinin yaklaşmasıyla birlikte adaylık yarışının daha görünür hale gelmesi öngörülüyor.