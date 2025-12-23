Sadettin Saran'ın sevgilileri! Sadettin Saran kiminle sevgili, kimlerle evlendi?

Türkiye'nin iş, spor ve magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerinden Sadettin Saran, sadece iş hayatıyla değil, aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sadettin Saran'ın sevgilileri, kiminle evlendiği ve hangi ilişkilerinin magazin dünyasında en çok konuşulduğu merak ediliyor. Peki, Sadettin Saran'ın sevgilileri! Sadettin Saran kiminle sevgili? Sadettin Saran kimlerle evlendi? Detaylar...

SADETTİN SARAN'IN SEVGİLİLERİ - SADETTİN SARAN KİMLERLE SEVGİLİ OLDU?

Sadettin Saran, Türkiye'nin iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer aldı. İşte Saran'ın yıllar içinde adı anılan sevgilileri ve ilişkileri:

AYCAN ATEŞ

Sadettin Saran'ın hayatına girdiğinde yanında olan hanımefendi Aycan Ateş'ti. Saran'ın ilk evliliği mimar Aycan Ateş ile gerçekleşti ve bu evlilikten Lal ve Beliz adında iki kızı dünyaya geldi. Çift, 2000'li yılların ortasında ilişkilerini sürdüremedi ve 2005'te yollarını ayırdı. Boşanma süreci magazinde fazla yer bulmadı; çünkü Saran'ın iş hayatı ve spor yatırımları ön plandaydı. Çiftin en son birlikte görüntülendiği etkinlik, kızları Lal'in düğünüydü.

HÜLYA AVŞAR

Saran'ın en çok konuşulan ilişkilerinden biri, sanatçı Hülya Avşar ile yaşadığı aşktı. 2006'dan itibaren davet, gala ve tatillerde sık sık birlikte görülen çift, dört yıl boyunca medyanın ilgi odağı oldu. "Türkiye'nin en göz önündeki çiftlerinden biri" olarak anıldılar. Ancak 2010 yılında yollarını ayırdılar ve ayrılık dönemi de medyada büyük yankı uyandırdı. Avşar, yıllar sonra verdiği röportajlarda bu ilişkinin bitişinin kendi terk edilmesiyle gerçekleştiğini ima eden açıklamalar yaptı.

ZEYNEP BEŞERLER

2011 yılında Sadettin Saran'ın oyuncu Zeynep Beşerler ile birlikte olduğu haberleri magazin gündemine yansıdı. Özellikle Nisan 2011'de Bodrum tatilinde görüntülenen çiftin ilişkisi kısa sürdü. İlişkinin resmi bir doğrulaması yapılmadığı için daha çok "kısa süreli yaz aşkı" olarak hatırlanıyor.

EMEK KÜLÜR

Sadettin Saran, 15 Eylül 2012'de diş hekimi Emek Külür ile evlendi. Çiftin düğünü sade ama seçkin bir davetle gerçekleşti. Ancak evlilikte zamanla sorunlar ortaya çıktı ve 11 Ağustos 2017'de boşanma davası açıldı. Boşanma sürecinde kıskançlık, güven sorunları ve çeşitli iddialar gündeme geldi. 21 Eylül 2017'de tek celsede boşanan çiftin evliliği, Saran'ın en uzun süreli birlikteliği olarak kayıtlara geçti.

EMINA JAHOVIC

Sadettin Saran'ın Emina Jahovic ile yaşadığı birliktelik, magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu. Ekim 2018'de İstanbul'da bir mekândan çıkarken görüntülenen çiftin ilişkisi sosyal medya paylaşımlarıyla pekişti. Ancak Şubat 2019'da ayrıldıkları duyuruldu ve Kasım 2019'da kesin olarak yollarını ayırdılar. Bu ilişki, Emina Jahovic'in Mustafa Sandal ile evliliğini sonlandırmasının hemen ardından gerçekleşti.

DEFNE SAMYELİ

2019 yazında Sadettin Saran'ın Defne Samyeli ile ilgilendiği iddiaları magazin sayfalarında yer aldı. Bu iddialar, Emina Jahovic ile ayrılmasının hemen ardından gündeme geldi. Samyeli konu hakkında net açıklama yapmadı, Saran ise doğrulama yapmayarak söylentilerin "iddia" kategorisinde kalmasını sağladı.

BADE İŞÇİL

Nisan 2024'te, Sadettin Saran ile Bade İşçil'in yakınlaştığı iddia edildi. İşçil, basın sorularına "ad konmuş hiçbir şey yok" ve "tanışıklığımız vardır" diyerek cevap verdi. Çiftin birlikte görüntülenmemesi ve resmi bir doğrulama olmaması, bu ilişkinin tarihindeki en havada kalan iddia olarak kayda geçti.

ELA RÜMEYSA CEBECİ

18 Aralık'ta, ünlülere düzenlenen operasyon kapsamında, Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran arasında yaşandığı iddia edilen aşk mesajları basına yansıdı. Saran, yazışmaların kendisine ait olduğunu kabul ederek, bir dönem aşk yaşadıklarını doğrulamış oldu.

SADETTİN SARAN KİMLERLE EVLENDİ?

Aycan Ateş – İlk evlilik, Lal ve Beliz adında iki kız çocuğu.

Emek Külür – 2012–2017 yılları arasında süren evlilik.

Sadettin Saran, diğer ilişkilerini resmi olarak doğrulamadığı için yalnızca bu iki evliliği kayıtlıdır. Günümüzde bekar olduğu bilinmektedir.