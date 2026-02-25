Sacha Boey neden yok, Juventus Galatasaray maçında Sacha Boey yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey sakat mı yoksa cezalı mı olduğu araştırılırken, teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri ve oyuncunun son durumu maçın gidişatını etkileyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki, Juventus Galatasaray maçında Sacha Boey yedek mi, kadroda yer alıyor mu? İşte oyuncunun güncel durumu ve maç kadrosuna dair tüm detaylar...

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçında İtalyan devi Juventus'a konuk oluyor. Turin'deki Allianz Stadyumu'nda oynanacak bu dev randevu öncesi taraftarlar; "Maç şifresiz mi?", "Galatasaray maçı saat kaçta?" ve "Hangi kanal yayınlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maça dair tüm detaylar...

Avrupa kupalarındaki heyecan fırtınası tam gaz devam ediyor. Galatasaray'ın Juventus ile karşı karşıya geleceği bu kritik müsabaka, 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği mücadelenin başlama düdüğü ise Türkiye saati ile 23:00'de çalacak.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Mücadeleyi Türkiye'den takip edecek olan futbolseverler, TRT 1 üzerinden şifresiz bir şekilde maçı izleyebilirler. TRT 1'e şu platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

Zorlu deplasman mücadelesi, Türkiye ve yurt dışındaki çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Maçı canlı yayınlayacak kanallar şunlardır:

SACHA BOEY NEDEN YOK?

Juventus Galatasaray maçında Sacha Boey yedekler arasında yer alıyor.