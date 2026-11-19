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Koza TV’nin sahiplik yapısında yaşanan değişiklikle birlikte kanalın sahibi olan Sabriye Kılıç merak konusu oldu. 2010 yılında Adana’da bölgesel yayın yapmak amacıyla kurulan Koza TV’nin hisselerinin 2023 yılında Sabriye Kılıç’a devredildiği belirtilirken, kanalın 2026 yılında ulusal yayın hedefiyle İstanbul merkezli bir yapıya dönüşme kararı da gündeme geldi. Peki, Sabriye Kılıç kimdir? Koza TV’nin sahibi Sabriye Kılıç kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SABRİYE KILIÇ KİMDİR?

Sabriye Kılıç, Koza TV'nin yayıncı kuruluşu olan ADANA KOZA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin hisselerinin 2023 yılında devredildiği isim olarak biliniyor. Şirketin hisselerinin tamamının Ahmet Yılmaz'dan Sabriye Kılıç'a geçtiği bilgisi, Kılıç'ı kanalın sahibi olarak gündeme taşıdı.

Sabriye Kılıç'ın kişisel hayatı ve mesleki geçmişi hakkında ise kamuya açık kaynaklarda kapsamlı bir biyografik bilgi bulunmuyor. Eğitim hayatı, daha önce üstlendiği görevler ve medya sektöründeki çalışmaları konusunda doğrulanmış ayrıntılara ulaşılamıyor.

SABRİYE KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Sabriye Kılıç'ın doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu nedenle Koza TV'nin sahibi Sabriye Kılıç'ın kaç yaşında olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SABRİYE KILIÇ NERELİ?

Sabriye Kılıç'ın memleketi ve doğum yeri hakkında da kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KOZA TV KİMİN, HANGİ ŞİRKETE AİT?

Koza TV, ADANA KOZA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirketin hisselerinin 2023 yılında Ahmet Yılmaz'dan Sabriye Kılıç'a devredildiği aktarılıyor. Bu devirle birlikte Sabriye Kılıç, kanalın sahipliğiyle anılan isim oldu.

KOZA TV NE ZAMAN KURULDU?

Koza TV, 2010 yılında Adana'da bölgesel yayın yapmak amacıyla kuruldu. Uzun yıllar Adana merkezli yayın faaliyetlerini sürdüren kanal, 2026 yılında yayın ağını genişleterek İstanbul merkezli ulusal bir televizyon kanalı olma kararı aldı.

Kanal, 12 Ağustos 2026 tarihinde yeni yayın dönemine başladı. Bu süreçte yayınlarını haber ağırlıklı bir akışla sürdürmeye yönelen Koza TV, İstanbul ve Ankara merkezli yapılanmasıyla ulusal yayıncılık alanında faaliyet göstermeye başladı.