Şabat Günü nedir, Yahudiler Şabat Günü’nde ne yapar, ne yapmaz?

Şabat Günü nedir? Yahudiler Şabat gününde ne yapar, ne yapmaz? Yahudi inancında haftalık dinlenme günü olarak kabul edilen Şabat, dini ritüelleri ve çeşitli kurallarıyla dikkat çekiyor. Şabat boyunca yapılması ve yapılmaması gerekenler, bu özel günün anlamını araştıranlar tarafından merak ediliyor.

ŞABAT GÜNÜ NEDİR? YAHUDİLER ŞABAT GÜNÜ’NDE NE YAPAR, NE YAPMAZ?

Yahudilikte haftanın en önemli dini günlerinden biri olan Şabat, dinlenme, ibadet ve aileyle vakit geçirme üzerine kurulu özel bir zaman dilimidir. Cuma günü güneşin batmasıyla başlayan Şabat, cumartesi günü güneş battığında sona erer. Şabat Günü’nün anlamı, bu günde yapılan ibadetler ve uyulması gereken kurallar pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

ŞABAT GÜNÜ NEDİR?

Şabat, İbranicede “dinlenmek” anlamına gelen bir kavramdır ve Yahudi inancında haftanın yedinci günü olarak kabul edilir. Tevrat'ta yer alan yaratılış anlatısında Tanrı'nın altı günlük yaratılışın ardından yedinci gün dinlendiği belirtilir. Bu nedenle Şabat, Yahudiler açısından çalışmaya ara verilen, dinlenmeye ve manevi yaşama odaklanılan kutsal bir gün olarak kabul edilir.

Şabat'ın başlangıcı cuma günü güneş batmadan önceki hazırlıklarla başlar. Dini kurallara bağlı Yahudiler için günün başlangıcı ve bitişi güneşin batışı esas alınarak belirlenir.

ŞABAT GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Şabat, cuma akşamı güneşin batmasıyla başlar ve cumartesi akşamı güneş battıktan sonra sona erer. Bu nedenle Şabat'ın başlangıç ve bitiş saatleri mevsime ve bulunulan bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Cuma akşamı yapılan özel yemek, dualar ve aile buluşmaları Şabat'ın önemli parçaları arasında yer alır. Cumartesi günü boyunca da dini kurallara uygun şekilde dinlenme ve ibadet sürdürülür.

YAHUDİLER ŞABAT GÜNÜ’NDE NE YAPAR?

Şabat boyunca Yahudiler dinlenmeye, ibadete ve aileleriyle birlikte vakit geçirmeye önem verir. Cuma akşamı ailece yemek yenilmesi, duaların okunması ve Şabat sofralarının hazırlanması yaygın uygulamalar arasındadır.

Sinagoglarda özel ibadetler gerçekleştirilirken, Tevrat'tan bölümler okunur. Bazı ailelerde cuma akşamı ve cumartesi günü geleneksel yemekler hazırlanarak aile bireyleri bir araya gelir. Şabat aynı zamanda günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşıp manevi konulara yönelme zamanı olarak görülür.

ŞABAT GÜNÜ NELER YAPILMAZ?

Şabat'ın en belirgin özelliklerinden biri, Yahudi dini hukukunda “melaha” olarak tanımlanan belirli iş ve faaliyetlerden uzak durulmasıdır. Geleneksel uygulamada iş yapmak, üretim ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak yasak kabul edilir.

Dini kurallara bağlı topluluklarda yemek pişirme, ateş yakma, alışveriş yapma, para kullanma ve seyahat etme gibi günlük hayatın bazı faaliyetlerinden kaçınılır. Elektrik kullanımı konusunda da farklı uygulamalar bulunmakla birlikte, Ortodoks Yahudilikte elektronik cihazların kullanılması genel olarak Şabat kurallarına aykırı kabul edilir.

ŞABAT GÜNÜ TELEFON KULLANILIR MI?

Şabat kurallarına sıkı şekilde uyan Yahudiler, telefon, bilgisayar ve benzeri elektronik cihazları kullanmaktan kaçınır. Bunun temelinde Şabat sırasında belirli türde çalışma ve üretim faaliyetlerinin yasak olması bulunur.

Ancak Yahudilik içinde Şabat kurallarının uygulanış biçimi mezheplere ve kişilerin dini yaklaşımına göre değişebilir. Reform ve bazı Muhafazakâr Yahudi topluluklarında bu kurallar Ortodoks uygulamalara kıyasla daha farklı yorumlanabilmektedir.

ŞABAT SOFRASINDA NELER YAPILIR?

Şabat sofrası, günün önemli geleneklerinden biridir. Cuma akşamı aile bireylerinin bir araya gelmesi, duaların okunması ve özel yiyeceklerin paylaşılması Şabat geleneğinde önemli bir yer tutar.

Şabat ekmeği olarak bilinen “çalla” sofrada öne çıkan yiyeceklerden biridir. Şarap veya üzüm suyu eşliğinde yapılan kutsama da cuma akşamı ritüelleri arasında bulunur.

ŞABAT NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şabat, Yahudi kimliği ve dini yaşamında yalnızca bir dinlenme günü olarak görülmez. Aynı zamanda Tanrı ile ilişkiyi güçlendirme, aile bağlarını canlı tutma ve günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşma zamanı olarak değerlendirilir.

Bu yönüyle Şabat, yüzyıllardır Yahudi topluluklarının dini ve kültürel yaşamında merkezi bir yere sahip olan önemli bir gelenektir.