Şabanoğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi, Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, OYUNCULARI KİM?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Şabanoğlu Şaban, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin yer aldığı film, Yeşilçam’ın en sevilen komedi klasikleri arasında gösteriliyor. Peki, Şabanoğlu Şaban filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte filme dair tüm detaylar…

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şabanoğlu Şaban, 1977 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken, filmin senaryosunu ise Sadık Şendil kaleme aldı. Yapım, özellikle mizah dili ve güçlü oyuncu kadrosuyla Türk sinemasında kült filmler arasına girmeyi başardı.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, İstanbul Yeşilköy’de bulunan tarihi bir köşkte çekildi. Söz konusu köşk, Yeşilçam döneminde birçok ünlü filme de ev sahipliği yaptı. Özellikle Kemal Sunal’ın rol aldığı pek çok yapımda aynı mekanın kullanıldığı biliniyor.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, askerlik sırasında sürekli sakarlıklarıyla komutanı Hüsamettin’i zor durumda bırakan Şaban ile yakın arkadaşı Ramazan’ın eğlenceli hikâyesi anlatılıyor. Askerlik sonrası bir gazinoda çalışan ikili, tesadüfen ünlü kabadayı Kadırgalı Eşref’i yakalayınca gizli polis olarak görevlendirilir.

Nazır Paşa’nın kaybolan elmasını bulmaya çalışan Şaban ve Ramazan, birbirinden komik olayların içine sürüklenir. Film, absürt mizahı ve unutulmaz karakterleriyle Yeşilçam komedisinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin geniş oyuncu kadrosunda Yeşilçam’ın usta isimleri yer alıyor:

• Kemal Sunal – Şaban

• Halit Akçatepe – Ramazan

• Şener Şen – Kumandan Hüsamettin

• Adile Naşit – Tavuk Teyze

• Sıtkı Akçatepe – Nazır Paşa

• Ayşen Gruda – Safinaz

• Ayben Erman – Nigar

• Dinçer Çekmez – Kadırgalı Eşref

• Şevket Altuğ – Yunus Kaptan

• Güler Ökten – Yunus Kaptan’ın eşi

• Sevil Üstekin – Binnaz

• Sevda Aktolga – Selma

ŞABANOĞLU ŞABAN NEDEN HALA İZLENİYOR?

Aradan geçen onlarca yıla rağmen Şabanoğlu Şaban, samimi hikâyesi, doğal oyunculukları ve unutulmaz diyalogları sayesinde halen ilgi görüyor. Özellikle Kemal Sunal ile Şener Şen arasındaki sahneler, Türk sinemasının en ikonik komedi anları arasında gösteriliyor.