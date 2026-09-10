Sabah hangi ülkenin takımı, Sabah Azerbaycan takımı mı?

Sabah Azerbaycan takımı mı? Son dönemde adı sıkça duyulan Sabah FK hakkında en çok araştırılan konuların başında kulübün hangi ülkeye ait olduğu geliyor. İşte Sabah Futbol Kulübü’nün ülkesi, mücadele ettiği lig ve merak edilen diğer detaylar.

SABAH HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, SABAH AZERBAYCAN TAKIMI MI?

Futbolseverler tarafından sıkça araştırılan “Sabah hangi ülkenin takımı?” ve “Sabah Azerbaycan takımı mı?” soruları, takımın Avrupa kupalarındaki maçlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sabah FK, Azerbaycan futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alıyor ve başkent Bakü’yü temsil ediyor.

SABAH FK AZERBAYCAN TAKIMI MI?

Evet, Sabah FK Azerbaycan takımıdır. Kulübün merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunuyor. Sabah Futbol Kulübü, 8 Eylül 2017 tarihinde kuruldu ve 2018/19 sezonunda Azerbaycan Premier Ligi’nde mücadele etmeye başladı.

SABAH FK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Sabah FK, Azerbaycan Premier Ligi’nde mücadele ediyor. Kulüp, 2025/26 sezonunu şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Sabah ayrıca aynı sezon Azerbaycan Kupası’nı da kazanarak tarihi bir “çifte” imza attı.

SABAH FK HANGİ ŞEHİRİN TAKIMI?

Sabah FK, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün takımlarından biridir. Kulübün resmi adresi de Bakü’de bulunuyor. Bu nedenle Avrupa kupalarında Sabah adıyla mücadele eden takım, Azerbaycan’ı temsil ediyor.

SABAH FK AVRUPA KUPALARINDA

Sabah FK son yıllarda Avrupa arenasında da dikkat çekmeye başladı. Kulüp, UEFA organizasyonlarında mücadele ederken 2026 yılında Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Hapoel Beer Şeva karşısında aldığı 5-2’lik galibiyetle tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.

SABAH FK NE ZAMAN KURULDU?

Sabah Futbol Kulübü, 2017 yılında kuruldu. İlk sezonunda Azerbaycan Birinci Divizyonu’nda mücadele eden ekip, ardından Premier Lig’e yükseldi. 2018/19 sezonu kulübün Azerbaycan’ın en üst düzey ligindeki ilk sezonu oldu.

SABAH AZERBAYCAN TAKIMIDIR

Kısacası Sabah FK, Azerbaycan’ın Bakü şehrini temsil eden bir futbol kulübüdür. Azerbaycan Premier Ligi’nde mücadele eden Sabah, son yıllarda elde ettiği başarılarla ülke futbolunda öne çıkmış ve Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye başlamıştır.