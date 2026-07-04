Saba Tümer'in babası vefat mı etti, neden? Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer kimdir, kaç yaşında vefat etti?

Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer'in hayatını kaybettiği haberi, kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Ünlü sunucunun yaptığı duygusal paylaşımın ardından gözler Yalçın Tümer'in yaşamına çevrilirken, ölüm nedeni ve hayatına ilişkin bilgiler de arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti? İşte tüm merak edilenler...

SABA TÜMER’İN BABASI VEFAT MI ETTİ?

Ekranların neşeli ve sevilen yüzü Saba Tümer, babasının vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı yürek yakan bir paylaşımla duyuran ünlü sunucu, babasının elini son kez tuttuğu anı paylaşarak takipleri ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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Ekranların sevilen ismi Saba Tümer, babası Yalçın Tümer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden babasıyla çekilmiş duygusal bir fotoğrafını paylaşan ünlü sunucu, acısını şu kelimelerle dile getirdi:

"Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını... Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu."

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. Eğitimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlayan Tümer, üniversite yıllarının ardından medya sektörüne adım attı.

Gazetecilik eğitimi alan Saba Tümer, kariyerine yerel televizyon kanallarında başladı. Kısa sürede ulusal medyaya geçiş yapan başarılı sunucu, haber spikerliği ve televizyon programcılığı alanında önemli deneyimler kazandı.

SABA TÜMER KAÇ YAŞINDA?

5 Aralık 1970 doğumlu olan Saba Tümer, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

SABA TÜMER NERELİ?

Saba Tümer, İzmir doğumludur ve çocukluk ile gençlik yıllarını İzmir'de geçirmiştir.

SABA TÜMER'İN KARİYERİ

Televizyon kariyerine Sky TV'de başlayan Saba Tümer, daha sonra Ege TV, NTV, Show TV, Habertürk, CNN Türk, SKYTÜRK, Star TV ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında görev yaptı.

Başarılı sunucu; haber bültenlerinin yanı sıra sohbet, magazin ve eğlence programlarıyla da ekranlarda yer aldı. Özellikle "Saba Tümer'le Bu Gece" programıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Samimi tavırları, doğal sunumu ve kendine has kahkahasıyla televizyon dünyasının en bilinen isimlerinden biri haline geldi.

Saba Tümer, kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atarken, 2009 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Sunucu" ödülüne layık görüldü.

Televizyonculuk kariyerini farklı projelerle sürdüren Saba Tümer, medya dünyasının deneyimli ve sevilen isimleri arasında gösterilmeye devam ediyor.