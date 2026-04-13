Saba Tümer çocuk doğurmak saçma mı dedi, ne açıklama yaptı? Saba Tümer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Saba Tümer’in çocuk sahibi olmaya ilişkin sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken, “gerçekten ne dedi, nasıl bir açıklama yaptı?” sorusu gündemin odağına yerleşti. Ünlü sunucunun açıklamalarının ardından konu geniş yankı uyandırırken, Saba Tümer’in hayatı, yaşı ve nereli olduğu da yeniden araştırılmaya başlandı. Peki Saba Tümer kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar…

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer, Türk sunucu ve gazetecidir. Televizyon kariyerinde haber programları ve talk show formatındaki yapımlarla tanınan Tümer, uzun yıllardır medya sektöründe aktif olarak yer almaktadır. Farklı televizyon kanallarında görev alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

SABA TÜMER KAÇ YAŞINDA?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

SABA TÜMER NERELİ?

Saba Tümer, İzmir’in Konak ilçesinde doğmuştur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü İstanbul’da sürdürmüştür.

SABA TÜMER’İN KARİYERİ

Saba Tümer, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Medya kariyerine Sky TV’de başlamış, ardından Ege TV ve NTV’de haber sunuculuğu yapmıştır.

Daha sonra Show TV’ye transfer olarak dış haberler sorumluluğu ve program sunuculuğu görevlerinde bulunmuştur. SKYTURK ekranlarında “Ne Var Ne Yok” programını sunmuş, ardından tekrar Show TV’ye dönerek “Saba Tümer’le Bu Gece” programı ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Kariyerine Habertürk TV, CNN Türk, Star TV ve TV8 gibi birçok kanalda devam etmiş, çeşitli talk show ve yarışma programlarında yer almıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. 2009 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Sunucu ödülünü kazanmıştır.