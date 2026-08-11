S Sport CANLI İZLE (STURM GRAZ FENERBAHÇE) TV100 kesintisiz donmadan S Sport Plus Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

Fenerbahçe’nin Sturm Graz karşısında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, S Sport Plus ve TV100 yayın seçeneklerine odaklandı. “TV100 kesintisiz donmadan canlı izle” ve “S Sport Plus Fenerbahçe maçı canlı izle” şeklindeki aramalar da karşılaşma öncesinde öne çıkıyor. İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçının yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100’DE Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında önemli bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertli takımın karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın yayın kanalını ve başlama saatini araştırıyor. “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı TV100’de mi?” ve “S Sport Plus Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?” soruları karşılaşma öncesinde gündeme geldi.

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele için yayın seçenekleri belli oldu. Karşılaşma TV100 ve S Sport Plus üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Maçın ne zaman başlayacağını ve hangi platformlardan izlenebileceğini merak eden taraftarlar için Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin tüm yayın bilgileri haberimizde...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Sturm Graz-Fenerbahçe maçının yayın adresleri belli oldu. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sarı-lacivertli ekibin karşı karşıya geleceği mücadele S Sport Plus ve TV100 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Futbolseverler, karşılaşmayı tercih ettikleri yayın platformu üzerinden takip edebilecek. Özellikle “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştıran taraftarlar için maçın yayın seçenekleri önem taşıyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS’TA MI?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi internet aracılığıyla canlı takip edebilecek. S Sport Plus, internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor.

Sarı-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki kritik sınavını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyenlerin platformun yayın hizmetinden yararlanabilmesi için gerekli aboneliğe sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100’DE Mİ?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı TV100 ekranlarından da canlı yayınlanacak. TV100, farklı televizyon platformlarında çeşitli kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Kanalın yayın bilgileri arasında Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanal bulunuyor.

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor. Bu nedenle Sturm Graz-Fenerbahçe maçını televizyon ekranından izlemek isteyen taraftarlar için TV100 seçenekler arasında yer alıyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinin tarihi belli. İki takım, 11 Ağustos 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak.

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Sturm Graz karşısında avantajlı bir sonuç elde etmeye çalışacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Sturm Graz-Fenerbahçe maçının başlama saati oldu. Mücadele 21.30'da başlayacak. Taraftarlar, maç saatinde TV100 veya S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması Avusturya'da oynanacak. Mücadele, Graz şehrindeki Merkur-Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz karşısında sahaya çıkarken sarı-lacivertli taraftarların gözü de Avrupa'daki kritik mücadelede olacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen yayın ve maç bilgileri şöyle:

• Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe

• Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.30

• Yayın: TV100, S Sport Plus

• Stadyum: Merkur-Arena

• Şehir: Graz, Avusturya

Fenerbahçe taraftarları, 11 Ağustos Salı günü oynanacak mücadeleyi saat 21.30'dan itibaren TV100 ve S Sport Plus yayınları üzerinden takip edebilecek.

S SPORT CANLI İZLE

S Sport Plus canlı yayın izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ile S Sport Plus canlı yayınını şifresiz olarak izleyebilir, istediğiniz maçın canlı yayın heyecanına ekran başında ortak olabilirsiniz. İyi seyirler...

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal