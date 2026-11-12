S-70 helikopter özellikleri nelerdir, S-70 helikopter üretiliyor mu?

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"S-70 helikopter özellikleri nelerdir?", "S-70 helikopter hâlâ üretiliyor mu?" ve "Türkiye'de üretiliyor mu?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte S-70 helikopteri hakkında bilinmesi gerekenler.

S-70 HELİKOPTER NEDİR?

S-70, ABD merkezli Sikorsky firması tarafından geliştirilen çift motorlu, orta sınıf ve çok maksatlı bir askeri helikopter ailesidir. Helikopter, ABD Ordusu için 1970'lerin sonunda tasarlanan ve "Black Hawk" (Kara Şahin) adıyla bilinen UH-60 platformu temel alınarak geliştirildi. S-70 adı, bu helikopter ailesinin özellikle ihracat amacıyla üretilen modelleri için kullanılıyor. Sikorsky, bugün Lockheed Martin şirketine bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

S-70 HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-70 helikopterinin öne çıkan genel özellikleri şöyle:

Motor: Çift turboşaft motor

Mürettebat: 2 pilot ve görev personeli

Taşıma kapasitesi: Tam teçhizatlı 11 ile 14 asker

Azami kalkış ağırlığı: Yaklaşık 10 ton

Seyir hızı: Saatte yaklaşık 270-280 kilometre

Harici yük taşıma: Gövde altına asılan kancayla ağır yük taşıyabiliyor

Helikopterin teknik değerleri, modeline ve kullanılan donanıma göre farklılık gösterebiliyor.

S-70 HELİKOPTERİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

S-70 helikopteri, dayanıklı gövde yapısıyla öne çıkıyor. Kritik sistemlerinde balistik koruma bulunan helikopter, motorlardan birinin devre dışı kalması halinde de uçuşunu sürdürebilecek şekilde tasarlandı. Zorlu arazi ve hava koşullarında yüksek manevra kabiliyeti sunan helikopter, dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlarda görev yapabiliyor. Bu özellikleri sayesinde dünyanın en yaygın kullanılan askeri helikopterleri arasında yer alıyor.

S-70 HELİKOPTER HANGİ GÖREVLERDE KULLANILIYOR?

S-70 helikopteri, çok farklı görevlerde kullanılabiliyor:

Asker ve personel taşıma

Harici yük ve malzeme taşıma

Tıbbi tahliye

Arama-kurtarma

Komuta-kontrol

Yangın söndürme

Deniz kuvvetleri için geliştirilen S-70B Seahawk gibi özel modeller ise denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi görevlerinde kullanılıyor.

S-70 HELİKOPTER ÜRETİLİYOR MU?

Evet, S-70 ailesinin üretimi devam ediyor. Sikorsky, ABD Ordusu için UH-60M Black Hawk modelini, uluslararası müşteriler için ise S-70i modelini üretmeyi sürdürüyor. S-70i helikopterleri, Sikorsky'nin Polonya'daki PZL Mielec tesislerinde üretiliyor. Helikopter ailesinin bugüne kadar binlerce adet üretildiği biliniyor.

S-70 HELİKOPTER TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR MU?

Evet. S-70 helikopteri, Türkiye'de TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında T70 adıyla lisans altında üretiliyor. T70 helikopterleri, yerli aviyonik ve görev sistemleriyle donatılıyor. Proje kapsamında üretilen helikopterler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Jandarma, Emniyet ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların envanterine giriyor.

S-70 HELİKOPTERİ HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

S-70 helikopteri, Türkiye dahil dünya genelinde 30'dan fazla ülkenin envanterinde aktif olarak görev yapıyor. Helikopteri kullanan ülkeler arasında ABD, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İsrail, Suudi Arabistan, Kolombiya, Brezilya ve Polonya da bulunuyor.

MALATYA'DA DÜŞEN S-70 HELİKOPTERİ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım 2026'da saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğradığını ve helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. Kazanın nedeni yapılacak inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.