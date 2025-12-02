Haberler

Rüya Gibi dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?



Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Rüya Gibi dizisi, hem konusu hem de görsel atmosferiyle izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Peki, Rüya Gibi dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte en çok merak edilen sorulardan biri de "Rüya Gibi dizisi nerede çekiliyor?" oldu. Yapım ekibi, hikâyenin gerçekçi dokusunu güçlendirmek için İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçek mekânlardan oluşan geniş bir çekim ağı kullanıyor.



Rüya Gibi, çekimlerinin büyük bölümünü İstanbul'da gerçekleştiriyor. Şehrin hem modern hem de geleneksel yapısını bir arada sunabilmesi, dizinin temasıyla birebir örtüşüyor. Hikâyede hem mahalle hayatına dair sıcak detaylar hem de lüks yaşamın göz kamaştıran yönleri işlendiği için, kamera karşısına çıkan mekânlar da bu dengeyi yansıtacak şekilde seçiliyor.

İstanbul'un birbirinden farklı atmosferlere sahip ilçeleri, dizide adeta bir karakter haline geliyor. Hem tarihi dokuyu hem de günümüz yaşam tarzını barındıran bu semtler, senaryonun duygusal geçişlerini destekleyen bir fon görevi görüyor.



KENAR MAHALLE ATMOSFERİ: ESKİ İSTANBUL SOKAKLARI

Dizide karakterlerin geçmişine ve içinde bulundukları mütevazı yaşama ait sahnelerde çoğunlukla eski İstanbul sokaklarını andıran semtler tercih ediliyor. Dar sokaklar, küçük esnaf dükkânları, iç içe apartmanların bulunduğu bölgeler, dizinin doğal ve samimi atmosferini pekiştiriyor.

Bu mahalle dokusunun seçilmesindeki temel amaç, karakterlerin hayat mücadelesini ve değişime açık ruh hâlini izleyiciye daha güçlü bir şekilde hissettirmek. Geleneksel İstanbul mimarisinin hâlâ korunduğu bu bölgeler, senaryonun dramatik yönünü destekleyen bir tablo sunuyor.



LÜKS YAŞAM SAHNELERİ: MODERN VE MERKEZİ SEMTLER

Rüya Gibi dizisinde önemli bir yer tutan bir diğer mekân, şehrin modern merkezlerinde geçen sahneler. Hikâyede karakterin girdiği yeni çevre ve lüks hayat, İstanbul'un seçkin semtleriyle buluşturuluyor.

Özellikle luks güzellik merkezi ve kuaför salonu sahneleri, modern mimarinin hâkim olduğu bölgelerde çekiliyor. Bu mekânların tercih edilmesindeki amaç; dizinin hem görsel kalitesini artırmak hem de karakterin hayatındaki değişimi daha belirgin bir şekilde aktarmak.



Rüya Gibi, klasik dizi setleri yerine gerçek mekân culmasıyla dikkat çekiyor. Gerçek sokaklar, gerçek iş yerleri ve doğal atmosferler sayesinde dizi, izleyiciyi hikâyenin içine daha kolay çekiyor.

Gerçek mekân kullanımının avantajları şöyle sıralanabilir:

• Doğallık ve gerçeklik hissi artıyor.

• İstanbul'un kültürel çeşitliliği ekrana yansıyor.

• Karakterlerin ruh hâline uygun görsel tonlar oluşturuluyor.

• Seyirci, kendini bu dünyanın bir parçası gibi hissediyor.

Dizide zaman zaman sahil hattı, Boğaz manzarası, tarihi sokaklar ve modern caddeler gibi İstanbul'un simgesel noktaları da yer alıyor. Bu çeşitlilik, dizinin estetik yönünü güçlendirirken aynı zamanda şehrin atmosferini bütün zenginliğiyle sunuyor.

