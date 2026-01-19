RUSYA KAR SON DAKİKA: Kamçatka hava durumu 19 Ocak: Rusya'da kar kaç metreye ulaştı?

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda hafta başından itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Kısa sürede beyaza bürünen yarımadada, özellikle yerleşim yerleri ve kara yolları kar fırtınasının etkisiyle ulaşıma kapandı. Peki, Rusya'da kar kaç metre? Detaylar...

RUSYA KAR SON DAKİKA

Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy'de kar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acil durum ilan edildi. Yerel yönetimler, halkın güvenliği için toplu ulaşımın durdurulduğunu ve okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Şehirdeki kamu ve özel sektör kurumlarının büyük kısmı ise uzaktan çalışma sistemine geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kamçatka'daki bazı bina ve araçların kar altında kaldığı gözlemleniyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde karla mücadele ettiğini ve kar altında kalan evlerdeki sakinlere ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

KAMÇATKA HAVA DURUMU 19 OCAK

19 Ocak itibarıyla Kamçatka Yarımadası'nda hava durumu, son 30 yılın en yoğun kar yağışını gösteriyor. "Fobos" Hava Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, bölgede kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmış durumda ve karın önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor.

Kentteki yolların kapanması, toplu taşımadaki aksaklıklar ve vatandaşların evlerine ulaşamadığı durumlar, Kamçatka hava durumu raporlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personeli, şehirde vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşım konusunda destek vermek amacıyla görevlendirildi.

RUSYA'DA KAR KAÇ METRE?

Kamçatka'da ölçülen kar kalınlığı son dönemin rekorunu kırarak 1,5 metreye ulaştı. Yetkililer, bu yoğunluğun bölgede ciddi hasarlara ve yaşamı zorlaştıran durumlara yol açtığını belirtiyor.

Özellikle kara yollarının kapanması, yerleşim yerlerinde ulaşımın tamamen durması ve bazı binaların kar altında kalması, vatandaşları zor durumda bıraktı. Acil durum ekipleri, evlerde mahsur kalanlara ulaşmak ve güvenli tahliyeyi sağlamak için aralıksız çalışıyor.

Bu rakamlar, Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını ve bölgede olağanüstü önlemlerin alınmasını gerektirdiğini gösteriyor. Yetkililer, vatandaşları dışarı çıkmamaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyarıyor