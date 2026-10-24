Rümeysa Berin Şen kimdir? Nöbet çıkışı kazada ölen doktor neden anıldı?

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Ankara Şehir Hastanesi'nde asistan hekim olarak çalışan Dr. Rümeysa Berin Şen, 23 Ekim 2021'de nöbetten çıkıp evine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Beş yıl sonra, 23 Ekim 2026'da, meslektaşları onu çalıştığı hastanenin önünde andı.

Anmayı Ankara Tabip Odası düzenledi, Genel Sağlık-İş Sendikası destek verdi. Hekimler Kadın Doğum Hastanesi binasının önünde "Dr. Rümeysa'yı unutmayacağız" yazan bir pankart açtı.

RÜMEYSA BERİN ŞEN NEDEN ANILDI?

Rümeysa Berin Şen, ölümünün beşinci yıl dönümünde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum binasının önünde anıldı. Basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyesi Dr. Oğuz Kağan Kürekli okudu. Açıklamaya göre nöbet ertesi izin hakkı Ankara'daki bazı kliniklerde hâlâ uygulanmıyor; açıklamada aktarılan bir ankette kentteki her beş klinikten birinin bu izni vermediği ortaya çıktı.

Anmada Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Ali Karakoç ile Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur da konuştu. Uğur, Sağlık Bakanlığı'nı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu'nu harekete geçmeye çağırdı. Konuşmacılar asistan hekimlerin iş yükünü, tükenmişliği ve mobbingi de gündeme getirdi.

RÜMEYSA BERİN ŞEN KİMDİR?

Rümeysa Berin Şen, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekimdi. Tıp fakültesinden 2020'de mezun oldu, mesleğinin ilk yılında hayatını kaybetti.

Amcası Yaşar Şen, yeğeninin Ankara'da yaklaşık iki buçuk aydır çalıştığını anlattı. Şen'in hedefi, uzmanlığını aldıktan sonra memleketine dönüp orada doktorluk yapmaktı.

RÜMEYSA BERİN ŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Rümeysa Berin Şen, 23 Ekim 2021 cumartesi günü öğle saatlerinde bir trafik kazasında öldü. Gece nöbetini tamamlayıp hastaneden çıkan Şen, kendi otomobiliyle evine giderken Çankaya'nın Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç hekimin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara Şehir Hastanesi yönetimi kazanın ardından bir açıklama yaptı ve Şen için anma programı düzenledi.

RÜMEYSA BERİN ŞEN KAÇ YAŞINDAYDI?

Rümeysa Berin Şen hayatını kaybettiğinde 25 yaşındaydı. Uzmanlık eğitiminin ilk aylarındaydı.

RÜMEYSA BERİN ŞEN NEREDE TOPRAĞA VERİLDİ?

Rümeysa Berin Şen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyüne götürüldü. Köy meydanında kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi.