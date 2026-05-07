Ruhi Çenet hantavirüs olan gemide miydi? Ruhi Çenet hantavirüse mi yakalandı? Hantavirüs nedir?

MV Hondius isimli yolcu gemisinde yaşandığı iddia edilen sağlık olayları ve ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in seyahati, sosyal medyada ve haber akışlarında geniş yankı uyandırdı. 23 ülkeden 150’den fazla kişiyi taşıyan gemide üç yolcunun Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin açıklanması, hem gemi yolculuğunun seyrini hem de yolcuların sağlık durumuna ilişkin süreci gündeme taşıdı. Peki, Ruhi Çenet hantavirüse mi yakalandı? Ruhi Çenet hantavirüs olan gemide miydi? Hantavirüs nedir? Detaylar...

RUHİ ÇENET HANTAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

YouTuber Ruhi Çenet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, MV Hondius isimli gemide yaklaşık 24 gün süren bir okyanus yolculuğuna katıldığını belirtti. Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye uzanan rotada gerçekleşen seyahat sırasında gemide beklenmedik sağlık sorunlarının yaşandığını ifade etti.

Çenet, yolculuğun ilerleyen günlerinde gemide bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve bunun başlangıçta okyanus koşullarına bağlandığını düşündüğünü aktardı. Daha sonra yapılan değerlendirmelerde, ölümün Hantavirüs ile ilişkili olabileceğine dair bulguların ortaya çıktığı açıklandı.

Ancak Hantavirüs tanısı doğrultusunda kişisel bir hastalık teşhisi aldığını doğrulayan resmi bir bilgi paylaşmadı.









RUHİ ÇENET HANTAVİRÜS OLAN GEMİDE MİYDİ?

MV Hondius isimli yolcu gemisi, farklı ülkelerden gelen yolcularıyla uzun süreli bir ekspedisyon yolculuğu gerçekleştirirken, seyir sırasında sağlık vakalarıyla gündeme geldi. Açıklamalara göre gemide üç kişinin Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ayrıca birkaç yolcuda da hastalık belirtilerinin görüldüğü bildirildi.

Ruhi Çenet’in de bu gemide bulunduğu ve yolculuğun yaklaşık üçte ikilik bölümünü tamamladığı ifade edildi. Çenet, gemide yaşanan olayların ardından yolculuğunu erken sonlandırdığını ve karantina sürecine ilişkin belirsizliklerin ortaya çıktığını dile getirdi.

İspanya makamlarının gemi hakkında kapsamlı bir inceleme, dezenfeksiyon süreci ve yolcular için risk değerlendirmesi başlattığı bilgisi paylaşıldı. Bu süreçte geminin seyrine devam ettiği ancak sağlık kontrollerinin artırıldığı aktarıldı.

Gemide toplamda 150’den fazla yolcunun bulunduğu ve farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı ekspedisyonun, yaşanan olaylar nedeniyle uluslararası sağlık otoritelerinin de takibine girdiği ifade edildi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen ve insanlarda ciddi solunum yolu veya böbrek sendromlarına yol açabilen viral bir enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Genellikle fare ve benzeri kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile temas sonucunda insanlara bulaşabilir.

Hastalık, bazı vakalarda hafif grip benzeri belirtilerle seyrederken, bazı durumlarda ciddi solunum yetmezliği veya böbrek komplikasyonlarına kadar ilerleyebilmektedir. Özellikle kapalı ve uzun süreli yaşam alanlarında hijyen koşullarının bozulması, bulaş riskini artıran faktörler arasında gösterilmektedir.

Tıbbi literatürde Hantavirüs enfeksiyonları, erken teşhis edilmediği durumlarda ağır seyredebilmekte ve yoğun bakım desteği gerektirebilmektedir. Bu nedenle olası salgın durumlarında izolasyon, dezenfeksiyon ve temaslı takibi gibi önlemler büyük önem taşımaktadır.