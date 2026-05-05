Rüdiger kime tokat attı, Real Madrid Rüdiger olayı nedir?

La Liga devi Real Madrid’de Antonio Rüdiger krizi büyüyor. “Rüdiger kime tokat attı?” sorusu gündemin üst sıralarına yerleşirken, olayın arka planında yaşanan gerilim dikkat çekiyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, yaşanan bu gelişmenin takım içi dengeleri nasıl etkileyeceğini ve kulübün nasıl bir disiplin süreci yürüteceğini yakından takip ediyor.

REAL MADRID’DE GERGİNLİK İDDİASI

Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger’in, takım arkadaşı Alvaro Carreras’a tokat attığı yönündeki iddia gündeme bomba gibi düştü. İspanyol basınında yer alan haberler, kulüp içinde tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.

LaLiga devinde dikkat çeken gelişmede, antrenman tesislerinde bir kavga yaşandığı öne sürüldü.

RÜDIGER’İN SEZON PERFORMANSI

Antonio Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla 24 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacının performansı kadar, bu tür iddialarla gündeme gelmesi de dikkat çekiyor.