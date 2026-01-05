Haberler

Ruben Amorim kovuldu mu? Manchester United yeni teknik direktörü kim olacak?

Güncelleme:
Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim dönemi sona erdi. Kulüp yönetimi, Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını resmen açıklarken, takımın geçici olarak Darren Fletcher'a emanet edileceği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından futbol kamuoyunda "Ruben Amorim görevden alındı mı?" ve "Manchester United'ın yeni teknik direktörü kim olacak?" soruları gündeme geldi.

Premier Lig'de mücadele eden köklü kulüp Manchester United, yaptığı duyuruyla Ruben Amorim'in teknik direktörlük görevine son verildiğini doğruladı. Kararın ardından gözler, kulübün kalıcı teknik direktör tercihine çevrilirken, taraftarlar Amorim'in ayrılığının perde arkasını ve yeni hocanın kim olacağını merak ediyor.

RUBEN AMORİM MANCHESTER UNITED'DAN AYRILDI MI?

Premier Lig temsilcisi Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüp yönetimi, ligdeki mevcut tabloyu gerekçe göstererek teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Manchester United tarafından yapılan açıklamada, takımın Premier Lig'de altıncı sırada bulunmasının ardından yönetimin zor da olsa bir karar almak durumunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, Ruben Amorim'e kulübe sağladığı katkılar için teşekkür edilirken, kariyerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Kulüp, ligde hafta ortasında Burnley ile oynanacak karşılaşmada takımın başında Darren Fletcher'ın yer alacağını duyurdu. Fletcher'ın, yeni teknik direktör belirlenene kadar görevi geçici olarak üstleneceği ifade edildi.

AMORİM'İN MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Portekizli teknik adam Ruben Amorim, Kasım 2024'te Manchester United'ın başına geçmişti. Amorim, görev süresi boyunca takımı UEFA Avrupa Ligi finaline taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

MAÇ PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLER

Ruben Amorim yönetiminde Manchester United, toplam 63 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 25 galibiyet alan İngiliz ekibi, 15 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 23 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

