Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

RRaenee, GTA 6'ya özel canlı yayınının 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Yayının başlangıç saati ise henüz açıklanmadı. Saat bilgisinin yayıncının Instagram hesabı üzerinden paylaşılması bekleniyor. Yayın, Kick platformundaki \"rraenee\" kanalından canlı olarak izlenebilecek. GTA 6'nın Türkiye'de 19 Kasım saat 00.00'da erişime açılacağı göz önünde bulundurulduğunda, yayının gece yarısına yakın saatlerde başlayabileceği düşünülüyor. İşte RRaenee'nin GTA 6 yayını ve yayıncı hakkında merak edilen tüm detaylar.

RRAENEE GTA 6 YAYINI NE ZAMAN?

RRaenee'nin GTA 6'ya özel canlı yayını 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak.

RRAENEE GTA 6 YAYINI SAAT KAÇTA?

RRaenee'nin GTA 6 yayınının başlangıç saati henüz açıklanmadı. Yayın saatinin RRaenee'nin Instagram hesabı üzerinden duyurulması bekleniyor. GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım saat 00.00'da erişime açılacak. Bu nedenle oynanışa yönelik bir yayının gece yarısına yakın saatlerde başlaması olası görülüyor.

RRAENEE GTA 6 YAYINI NEREDEN İZLENİR?

RRaenee'nin GTA 6 yayını, Kick platformundaki \"rraenee\" kanalından canlı olarak izlenebilecek. Yayına Kick'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

RRAENEE YAYINDA GTA 6 OYNAYACAK MI?

RRaenee'nin GTA 6'ya özel yayın duyurusu yaptığı biliniyor. Ancak yayında oyunun oynanış görüntülerine yer verilip verilmeyeceği ya da yayının içeriğinin ne olacağı netlik kazanmadı.

RRAENEE KİMDİR?

RRaenee, gerçek adı Mert Yılmaz olan bir içerik üreticisi ve canlı yayıncı. Daha önce Twitch'te yayın yapan Yılmaz, daha sonra Kick platformuna geçti. RRaenee, özellikle GTA 5 rol yapma (roleplay) yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınıyor.

RRAENEE KAÇ YAŞINDA?

RRaenee'nin 8 Temmuz 1998'de doğduğu belirtiliyor. Buna göre yayıncı 28 yaşında.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak. Oyun, dünyada ilk olarak Yeni Zelanda'da, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te oyuncularla buluştu.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.