"Mr. Bean" karakteriyle milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Rowan Atkinson, zaman zaman sosyal medyada yayılan asılsız ölüm haberleriyle gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun son durumunu merak eden kullanıcılar, "Rowan Atkinson öldü mü, yaşıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mr. Bean olarak tanınan Rowan Atkinson hakkında ortaya atılan iddialar doğru mu? İşte merak edilen detaylar.

ROWAN ATKINSON ÖLDÜ MÜ, MR. BEAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Dünyaca ünlü komedyen Rowan Atkinson hakkında zaman zaman sosyal medyada asılsız ölüm iddiaları gündeme geliyor. "Rowan Atkinson öldü mü?", "Mr. Bean öldü mü, yaşıyor mu?" soruları da internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Mr. Bean karakteriyle hafızalara kazınan Rowan Atkinson'ın son durumu ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

ROWAN ATKINSON ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Rowan Atkinson hayatını kaybetmedi ve yaşamını sürdürüyor. Ünlü İngiliz oyuncu hakkında sosyal medyada dolaşıma giren ölüm haberleri gerçeği yansıtmıyor. Zaman zaman yayılan bu tür iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığı gibi, oyuncunun hayatta olduğu biliniyor.

MR. BEAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Mr. Bean bir kişi değil, Rowan Atkinson'un canlandırdığı kurgusal bir televizyon karakteridir. Bu nedenle "Mr. Bean öldü" şeklindeki ifadeler doğru değildir. Karakterin yer aldığı televizyon dizisi yıllar önce sona ermiş olsa da Mr. Bean, dünya genelinde en sevilen komedi karakterlerinden biri olmaya devam ediyor.

ROWAN ATKINSON KİMDİR?

Rowan Sebastian Atkinson, 6 Ocak 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Komedi oyunculuğunun yanı sıra senarist ve yapımcı kimliğiyle de tanınan Atkinson, özellikle Mr. Bean ve Blackadder dizileriyle uluslararası üne kavuştu.

Oxford Üniversitesi'nde eğitim gören Atkinson, burada tiyatro ve skeç çalışmalarıyla sahne deneyimi kazandı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri ise senarist Richard Curtis ile tanışması oldu. 1978 yılında yayınlanan Not the Nine O'Clock News programındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

MR. BEAN KARAKTERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Rowan Atkinson, ikonik Mr. Bean karakterini ilk kez 1988 yılında sahne performanslarında canlandırdı. Karakter daha sonra 1990 yılında televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluştu ve kısa sürede dünya çapında büyük bir başarı yakaladı.

Konuşmadan, mimikleri ve fiziksel komedisiyle izleyicileri güldüren Mr. Bean, farklı yaş gruplarına hitap eden en unutulmaz televizyon karakterlerinden biri haline geldi.

ROWAN ATKINSON'IN FİLM KARİYERİ

Başarılı oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli yapımlarda rol aldı. Kariyerinde Never Say Never Again, Four Weddings and a Funeral, Bean, Rat Race, Love Actually, Keeping Mum, Mr. Bean's Holiday ve Johnny English serisi gibi birçok başarılı film bulunuyor.

Özellikle Johnny English serisindeki performansıyla komedi türündeki başarısını sinema perdesine de taşıyan Atkinson, dünya çapında milyonlarca hayrana ulaştı.

MR. BEAN DİZİSİ NE ZAMAN BİTTİ?

Mr. Bean dizisi yayın hayatını yıllar önce tamamladı. Karakter daha sonra animasyon serileri ve sinema filmleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam etti. Rowan Atkinson ise daha önce yaptığı açıklamalarda Mr. Bean karakterini yeniden canlandırmaya sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Bugün de dünyanın birçok ülkesinde tekrar bölümleri yayınlanan Mr. Bean, komedi tarihinin en unutulmaz yapımları arasında gösteriliyor.