Ronaldo milli takımı bıraktı mı, Cristiano Ronaldo milli takımı neden bıraktı?

Cristiano Ronaldo'nun adı, Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan son gelişmelerle bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti. Yıldız futbolcunun milli takım kariyerine ilişkin iddialar, spor kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. "Ronaldo milli takımı bıraktı mı, neden bıraktı?" soruları yanıt ararken, işte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde…

RONALDO KAMPTAN AYRILDI, MADRID'E GİDİYOR

Jorge Jesus'un basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampını terk etti. Deneyimli yıldızın özel uçağıyla Madrid'e geçeceği bildirildi. Ronaldo'nun kritik Uluslar Ligi mücadeleleri öncesinde kamptan ayrılması, Portekiz'de büyük şaşkınlık yarattı.

ANTRENMAN İDDİALARI GÜNDEMİ HAREKETLENDİRDİ

Kriz, Ronaldo'nun milli takım antrenmanlarına katılmadığı ve idmana çıkmayı reddettiği yönündeki iddialarla başladı. Portekiz basınında yer alan bu haberler, takım içinde bir sorun yaşandığı yorumlarına neden oldu. Gözler, ardından basın karşısına geçen teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

JORGE JESUS İDDİALARI YALANLADI

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ronaldo'nun antrenmanı reddettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Jesus, yıldız oyuncunun salonda çalıştığını, sahada hareketlilik egzersizleri yaptığını ve ardından otelde kuvvet antrenmanıyla programını tamamladığını söyledi.

"BURAYA RONALDO İÇİN DEĞİL, DANİMARKA İÇİN GELDİM"

72 yaşındaki teknik adam, takımda bir kriz olmadığını vurgulayarak konunun büyütülmemesini istedi. Kariyeri boyunca pek çok oyuncuyla sorun yaşadığını hatırlatan Jesus, ısınıp oyuna giremeyen hiçbir futbolcunun mutlu olmayacağını, bunun Cristiano için de Maradona ya da Pele için de geçerli olduğunu ifade etti. Jesus, kadrosunda 23 oyuncu bulunduğunu belirterek "Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil" dedi.

O JOGO: RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, yakın çevresine milli takım kariyerini sonlandırdığını söyledi. Habere göre süper yıldızın kararı kesin ve Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na bir daha dönmesi beklenmiyor.

RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kamptan ayrıldıktan sonra sessizliğini bozan Cristiano Ronaldo, kararını basın mensuplarına açıkladı. Ronaldo, teknik direktörün basın toplantısının ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından kamptan ayrılma kararı aldığını belirtti. Yıldız futbolcu, bu kararın ardındaki gerçekleri Portekiz halkıyla paylaşacağını söyleyerek takım arkadaşlarına başarılar diledi.

RONALDO'NUN MİLLİ TAKIM GELECEĞİ BELİRSİZ

Ronaldo'nun açıklamasında milli takımı bıraktığına dair net bir ifade yer almazken, O Jogo'nun iddiası tartışmaları alevlendirdi. Portekiz Milli Takımı'nın efsane kaptanının gelecek günlerde yapacağı açıklama, milli takım kariyerinin akıbetini netleştirecek.