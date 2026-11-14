Ronaldo Fenerbahçe’ye gelecek mi, iddialar doğru mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katabileceği yönündeki iddialar, spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldızın sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği öne sürülürken, taraftarlar da “Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi?” ve “ Fenerbahçe Ronaldo ile anlaştı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

RONALDO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

14 Kasım 2026 itibarıyla Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı kesinleşmiş değil. Portekizli yıldızın ara transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılarak Türkiye'ye gelebileceği yönündeki iddialar gündeme gelse de Fenerbahçe, Al Nassr veya futbolcunun temsilcileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Kafa Sports yayınında bir aracı menajerin Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimalini araştırdığını belirtti. Sabuncuoğlu'nun açıklamasında Fenerbahçe ile doğrudan bir görüşme yapıldığına ilişkin bilgi yer almadı.

FENERBAHÇE RONALDO İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe ile Cristiano Ronaldo arasında anlaşma sağlandığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulübün Portekizli yıldız için resmi teklif sunduğu veya transfer görüşmelerine başladığı da açıklanmadı.

Transfer iddialarında Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceği ihtimali öne çıkarılırken, bu senaryonun henüz söylenti aşamasında olduğu belirtiliyor.

RONALDO TRANSFERİNDE HAKAN SAFİ İDDİASI

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönündeki haberlerde iş insanı Hakan Safi'nin adı da gündeme geldi. İddialara göre Safi'nin, Portekizli futbolcuyu sarı-lacivertli takıma gelmeye ikna etmek ve transferin maliyetine sponsor desteği sağlamak için devreye girebileceği öne sürüldü.

Bazı haberlerde eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile iş insanı Hamdi Ulukaya'nın da olası transfer için maddi destek sağlayabileceği iddia edildi. Ancak bu isimler tarafından transfer veya sponsorluk konusunda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

RONALDO'NUN AL NASSR İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması halinde mevcut sözleşmesinin şartlarının değerlendirilmesi gerekiyor.

Öte yandan Suudi gazeteci Abdulaziz Al-Muraisel, Ronaldo'nun kariyerini Al Nassr'da tamamlamayı planladığını ve başka bir kulübe transfer olmasının beklenmediğini ileri sürdü. Bu açıklama da Fenerbahçe iddialarına ilişkin belirsizliği artırdı.