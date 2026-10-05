Romanya İsveç maçı hangi kanalda, Romanya İsveç maçı nereden CANLI izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Romanya- İsveç karşılaşması için geri sayım sürüyor. Grubunda üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın zorlu randevusunu kaçırmak istemeyenler, "Romanya- İsveç maçı canlı izle, maç şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın durumu, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ROMANYA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Romanya ile İsveç karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgisi de netlik kazandı. Romanya-İsveç mücadelesi, Türkiye'de A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler, maçı Digiturk platformu üzerinden izleyebilecek.

A PARA KAÇINCI KANALDA?

Romanya-İsveç karşılaşmasını yayınlayacak olan A Para, Digiturk'te 43. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman içinde değişebildiği göz önünde bulundurularak, izleyicilerin maç saatinden önce kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Kanalın resmi internet sitesi üzerinden yapılan yayınlarda da zaman zaman kesinti yaşanabileceği hatırlatılıyor.

ROMANYA-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Romanya-İsveç karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Romanya ile Türkiye arasında saat farkı bulunmadığı için karşılaşma Bükreş'te de aynı saatte başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

ROMANYA-İSVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Arena Na?ionala'da oynanacak. Romanya milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern stadyumda ev sahibi ekip, taraftarının coşkulu desteğiyle galibiyet hedefliyor. İsveç ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE ÇEKİŞMELİ RANDEVU

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bu akşam kritik bir sınava çıkacak. Romanya iç saha avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmanın peşinde olurken, İsveç ise Bükreş'ten galibiyetle dönerek grupta avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasında belirleyici rol oynayabilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Romanya - İsveç

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Stadyum: Arena Na?ionala, Bükreş

Yayın: A Para (Digiturk 43. kanal)