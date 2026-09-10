Roma'daki Mora kim, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mora mı, Rodrigo Mora kimdir?

Roma- Galatasaray gündeminde dikkat çeken isimlerden biri olan Mora hakkında “ Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rodrigo Mora mı?” sorusu futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki Roma'daki Mora, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rodrigo Mora mı? İşte Rodrigo Mora'nın kimliği ve kariyeriyle ilgili merak edilenler.

ROMA'DAKİ MORA KİM? GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ MORA MI, RODRIGO MORA KİMDİR?

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İtalya ekibinin kadrosundaki Mora ismi futbolseverlerin dikkatini çekti. Daha önce Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rodrigo Mora'nın Roma forması giymesi, “Roma'daki Mora, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mora mı?” sorusunu gündeme taşıdı. İşte Rodrigo Mora'nın kim olduğu ve transfer sürecine ilişkin merak edilenler.

ROMA'DAKİ MORA, GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ MORA MI?

Evet. Roma kadrosunda yer alan futbolcu, daha önce Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Portekizli Rodrigo Mora. UEFA'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi kadro listesinde de Rodrigo Mora, Roma'nın forvet oyuncuları arasında 86 numaralı formayla yer alıyor.

Galatasaray'ın 2026 yaz transfer döneminde Porto forması giyen genç oyuncuyla ilgilendiği ve transfer görüşmelerinin gündeme geldiği dönemde Roma da Mora için harekete geçmişti.

RODRIGO MORA KİMDİR?

Rodrigo Mora, 5 Mayıs 2007 doğumlu Portekizli futbolcudur. 19 yaşındaki oyuncu hücum hattında görev yapıyor. UEFA kayıtlarında Roma'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan Mora, 86 numaralı formayı giyiyor.

Genç futbolcu, profesyonel çıkışını Porto altyapısında yaptı ve kısa sürede Avrupa'nın dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi. 2025/26 sezonunda Porto formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada görev alan Mora, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY RODRIGO MORA'YI NEDEN İSTEDİ?

Rodrigo Mora, özellikle hücumdaki yaratıcılığı ve genç yaşı nedeniyle Galatasaray'ın transfer gündeminde öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Sarı-kırmızılıların 10 numara bölgesine takviye yapmak istediği dönemde Porto'da forma giyen Mora için transfer görüşmelerinin yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.

Transfer sürecinde farklı rakamlar ve teklif formülleri gündeme gelirken, Roma'nın da genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Porto ile temas kurduğu aktarılmıştı.

RODRIGO MORA ROMA'YA NASIL TRANSFER OLDU?

Galatasaray'ın da ilgilendiği Rodrigo Mora için Roma'nın Porto ile anlaşmaya vardığı ve genç futbolcunun İtalya'ya transfer olduğu görüldü. Güncel oyuncu kayıtlarında Mora'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde Porto'dan Roma'ya geçtiği ve Roma ile 2031 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu belirtiliyor.

Böylece bir dönem Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan genç yıldız, yeni sezonda Roma formasıyla mücadele etmeye başladı.

FENERBAHÇE ROMA MAÇINDA RODRIGO MORA OYNAYACAK MI?

UEFA'nın resmi Fenerbahçe-Roma kadro listesinde Rodrigo Mora da bulunuyor. Roma'nın 10 Eylül 2026'da Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının resmi kadro listesinde genç futbolcu 86 numarayla yer alıyor.

Ancak kadro listesinde bulunması, Mora'nın karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı anlamına gelmiyor. Oyuncunun forma giyip giymeyeceği teknik direktör tercihlerine bağlı olacak.

ROMA'DAKİ RODRIGO MORA İLE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ MORA AYNI MI?

Evet. Roma'daki Mora ile Galatasaray'ın transfer etmek istediği Rodrigo Mora aynı futbolcudur. Daha önce Porto formasıyla Galatasaray'ın radarına giren genç Portekizli, transfer sürecinin ardından Roma kadrosuna dahil oldu. UEFA kayıtlarında da oyuncunun Roma forması giydiği doğrulanıyor.

Bu nedenle Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde Roma kadrosundaki “Mora” ismini gören Galatasaray taraftarlarının araştırdığı isim, doğrudan Rodrigo Mora'dır.