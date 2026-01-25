Roma Milan maçı hangi kanalda, Roma Milan maçı nereden CANLI izlenir?

Serie A'da sahne alacak Roma– Milan mücadelesi, futbol tutkunlarının radarına girmiş durumda. Dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, maçın yayıncı kuruluşunu, canlı yayın seçeneklerini ve yayının ücretli mi yoksa şifresiz mi olacağını merak ediyor.

ROMA – MILAN MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da futbol heyecanı Roma ile Milan arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Dev mücadele, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ROMA – MILAN MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus üzerinden Roma–Milan karşılaşmasını izlemek isteyenler, platforma uydu yayını ve internet aracılığıyla erişebiliyor. Yayın, şifreli olarak sunuluyor ve abonelik gerektiriyor.

ROMA – MILAN MAÇI TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından da canlı yayınlanacak. Tivibu kullanıcıları, 78 numaralı kanal üzerinden ve internet yayını aracılığıyla maçı şifreli olarak izleyebilecek.

ROMA – MILAN MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport 2, Roma–Milan maçını ekranlara getirecek bir diğer kanal olacak. Yayına; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma uydu ve internet platformlarında şifreli olarak yayınlanacak.

ROMA – MILAN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Roma ile Milan arasındaki Serie A mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ROMA – MILAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, 22.45'te başlayacak.

ROMA – MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Serie A'nın dev maçında Roma ile Milan, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Roma'nın ev sahipliğinde oynanacak.