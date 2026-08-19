Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık dört hafta önce kelime-i şehadet getirerek İslamiyet’i seçtiği öne sürüldü. Peki, Roberto Carlos Müslüman mı oldu? İşte detaylar...

ROBERTO CARLOS MÜSLÜMAN MI OLDU?

Roberto Carlos’un İslamiyet’i seçtiği yönündeki iddia, Brezilya’daki İslam toplumunun temsilcilerinden Sheikh Jihad Hammadeh’in aktarımlarına dayandırıldı.

İddiaya göre Roberto Carlos, bir süredir Sheikh Jihad Hammadeh ile temas halindeydi. Brezilyalı futbol efsanesinin yaklaşık dört hafta önce Hammadeh’i ziyaret ettiği ve bu görüşmede kelime-i şehadet getirerek İslamiyet’i seçtiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den geldi. Şahin, Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan Sheikh Jihad Hammadeh ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımında Roberto Carlos’un İslam’ı seçtiğini aktardı.

Ali Şahin’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Brezilya’da İslam Toplumları Temsilcileri İle Bir Araya Geldik. Efsane Futbolcu Roberto CARLOS Müslüman Oldu…

Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk. Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi. Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum."

Dolayısıyla Roberto Carlos’un Müslüman olduğu yönündeki iddia, Sheikh Jihad Hammadeh’in aktardığı bilgiler ve Ali Şahin’in bu bilgileri paylaşması üzerine gündeme geldi. TFF kayıtlarında da Roberto Carlos’un Fenerbahçe formasıyla resmi karşılaşmalarda yer aldığı görülüyor.