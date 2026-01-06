Rize okullar tatil mi, 7 Ocak Çarşamba Rize'de okul yok mu (Rize VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

7 Ocak Çarşamba günü Rize'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Rize Valiliği, hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Rize'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için Rize Valiliği'nin kar tatili açıklamasını bekliyor.

RİZE HAVA DURUMUMeteorolojiden Kritik Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Şiddetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında ani ve sert bir düşüş yaşanacak. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayan bölge, Cuma günü kuvvetli yağış ve soğuk havanın etkisine girecek.

Hafta Başı: Bahar Havası Devam Ediyor

Haftanın ilk günlerinde gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken sıcaklıklar bahar değerlerinde seyretmeye devam ediyor:

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek 20°C olarak tahmin ediliyor.

• 07 Ocak Çarşamba: Termometrelerin 21°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Cuma Gününe Dikkat: Sıcaklıklar 14 Derece Birden Düşecek!

Haftanın en keskin hava değişimi Cuma günü yaşanacak. Perşembe günü 16°C seviyelerinde seyreden en yüksek sıcaklık, Cuma günü sert bir düşüşle gündüz 7°C'ye, gece ise 4°C'ye kadar gerileyecek. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya ulaşması bekleniyor.

Hafta Sonu: Dondurucu Sabahlar

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterecek olsa da, soğuk hava etkisini hissettirmeye devam edecek. Gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk sabahına uyanılacak.

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.