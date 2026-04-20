Türk güreşinin son yıllarda dünya arenasında en çok ses getiren isimlerinden biri olan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda elde ettiği istikrarlı başarılarla adını spor tarihine altın harflerle yazdıran Rıza Kayaalp kimdir? Milli sporcu Rıza Kayaalp kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MİLLİ SPORCU RIZA KAYAALP KİMDİR?

10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya gelen milli güreşçi, küçük yaşlardan itibaren spora yönelmiş ve kısa sürede uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden en önemli sporculardan biri haline gelmiştir.

Rıza Kayaalp, Ankara ASKİ Spor Kulübü ve Türkiye Milli Güreş Takımı adına mücadele etmektedir. Kariyeri boyunca 5 kez dünya şampiyonu, 12 kez Avrupa şampiyonu olmuş; ayrıca Olimpiyat Oyunları’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak istikrarlı bir başarı grafiği ortaya koymuştur.

SPORA BAŞLANGIÇ VE YÜKSELİŞ

Rıza Kayaalp, güreşe 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde başlamıştır. Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gibi antrenörlerin gözetiminde yetişen sporcu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiştir. 2005 yılında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ilk büyük uluslararası başarısını elde etmiştir.

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü’ne transfer olan Kayaalp, burada Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim’in rehberliğinde kariyerini geliştirmiştir.

OLİMPİYAT BAŞARILARI

2012 Londra Olimpiyatları: Bronz madalya

2016 Rio Olimpiyatları: Gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyatları: Bronz madalya

Bu sonuçlarla Rıza Kayaalp, üç farklı Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanarak Türk güreş tarihinde özel bir konuma ulaşmıştır.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARI

Rıza Kayaalp’in kariyerinin en dikkat çeken yönü, istikrarlı şampiyonluk performansıdır:

5 kez Dünya Şampiyonu (2011, 2015, 2017, 2019, 2022)

12 kez Avrupa Şampiyonu (2010–2023 arasında çeşitli yıllar)

Bu başarılarla birlikte grekoromen stil 130 kiloda dünyanın en dominant güreşçilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN DÖNÜM NOKTALARI

2011 İstanbul Dünya Şampiyonası: İlk dünya altın madalyası

2015 Las Vegas Dünya Şampiyonası: Kübalı rakibini mağlup ederek ikinci dünya şampiyonluğu

2019 ve 2022 Dünya Şampiyonlukları: Tarihe geçen başarılar

2023 Avrupa Şampiyonası: 12. Avrupa şampiyonluğu ile rekorun eşitlenmesi

ZORLU SÜREÇLER VE DİSİPLİN SÜRECİ

2024 yılında alınan bir numunede yasaklı madde tespiti iddiası üzerine Rıza Kayaalp hakkında 4 yıl men cezası verilmiştir. Daha sonra yapılan hukuki süreçte sporcu, kasıtlı bir ihlal olmadığı yönünde savunma yapmış ve ceza süreci yeniden değerlendirilmiştir.

2025 yılında verilen nihai kararla ceza süresi 18 aya düşürülmüş ve sporcunun 2026 itibarıyla yeniden müsabakalara dönebileceği açıklanmıştır. Kayaalp, sürecin kariyerinde zorlu bir dönem olduğunu ifade etmiştir.

RIZA KAYAALP KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1989 doğumlu olan Rıza Kayaalp, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

RIZA KAYAALP NERELİ?

Rıza Kayaalp, Yozgat doğumludur. Kavurgalı köyünde dünyaya gelen milli güreşçi, spor hayatına da Yozgat’ta başlamış ve buradaki güreş eğitim merkezinde yetişmiştir. Anadolu’nun güçlü güreş geleneğinden gelen Kayaalp, bu altyapıyı uluslararası başarıya dönüştüren önemli sporculardan biri olarak gösterilmektedir.

RIZA KAYAALP KAÇ KİLO?

Rıza Kayaalp, kariyeri boyunca grekoromen stil 130 kilogram kategorisinde mücadele etmiştir.