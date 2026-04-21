Haberler

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk güreşinin önemli isimlerinden Rıza Kayaalp için final maçı heyecanı başladı. Sporseverler “Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt ararken, kritik karşılaşmanın yayın bilgileri de gündemdeki yerini aldı. Final mücadelesi öncesinde hem müsabaka saati hem de yayınlanacağı kanal büyük merak konusu oldu.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo final karşılaşması bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Organizasyon programına göre final müsabakaları saat 21.00 civarında başlayacak. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in maçının kesin saati ise karşılaşmaların akışına göre değişiklik gösterebilecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Büyük heyecana sahne olacak final mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Spor severler, Rıza Kayaalp’in altın madalya mücadelesini ekran başından anlık olarak takip edebilecek.

RIZA KAYAALP’İN FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp final mücadelesinde, geçen yılın Dünya ikincisi Macar güreşçi Darius Vitek Atilla ile karşılaşacak. Avrupa şampiyonalarında bugüne kadar 12 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, 15. kez finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Rıza Kayaalp final etabında galibiyet alırsa 13. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşacak.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN 15. FİNAL HEYECANI

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

