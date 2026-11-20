Riemann Hipotezi çözüldü mü, Riemann Hipotezi'ni çözen Türk kim, Levent Alpöge kimdir, Riemann Hipotezi nedir ve 1 milyon dolarlık ödül verilecek mi soruları, iddianın ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Levent Alpöge, 20 Kasım 2026'da kişisel internet sitesinde yayımladığı notta, "Claude ile çalışarak Riemann Hipotezi'nin bir kanıtını keşfettiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı. Alpöge, aynı yöntemin çok daha kapsamlı bir versiyon olan Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi'ni de kanıtladığını öne sürdü ve kanıtın her adımını denetleyen Lean programlama diliyle yazılmış dosyaları kamuoyuyla paylaştı. Ancak kanıtın matematik camiası tarafından doğrulanması gerekiyor. Clay Matematik Enstitüsü'nün 1 milyon dolarlık ödülü için kanıtın hakemli bir dergide yayımlanması ve en az iki yıl boyunca incelemeden geçmesi şartı bulunuyor. Bu nedenle Riemann Hipotezi resmi olarak hâlâ çözülmemiş kabul ediliyor. İşte Riemann Hipotezi iddiasına ve Levent Alpöge'ye dair bilinenler.

RİEMANN HİPOTEZİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Riemann Hipotezi'nin çözüldüğü resmi olarak kabul edilmiş değil. Levent Alpöge, Claude ile birlikte hipotezin kanıtını bulduğunu iddia etti, ancak bu kanıt henüz bağımsız matematikçiler tarafından doğrulanmadı. Matematik dünyasında bir kanıtın kabul görmesi için uzmanların her adımı ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyor. Bu süreç tamamlanana kadar Riemann Hipotezi, çözüm iddiası bulunan ancak doğrulanmamış bir problem olarak kalacak.

RİEMANN HİPOTEZİ'Nİ ÇÖZEN TÜRK KİM?

Riemann Hipotezi'ni kanıtladığını öne süren isim, Türk asıllı matematikçi Levent Alpöge. Anthropic bünyesinde araştırmalarını sürdüren Alpöge, kanıta şirketin yapay zekâ modeli Claude ile birlikte çalışarak ulaştığını açıkladı.

LEVENT ALPÖGE NE AÇIKLADI?

Levent Alpöge, kişisel internet sitesinde "Remark" başlığıyla yayımladığı notta şu ifadeleri kullandı:

"Claude ile çalışarak Riemann Hipotezi'nin bir kanıtını keşfettiğime inanıyorum."

Alpöge, aynı yöntemin Genelleştirilmiş Riemann Hipotezi'ni de kanıtladığını belirtti ve daha fazla zamanla yöntemin Genişletilmiş Riemann Hipotezi'ne de uygulanabileceğini öngördüğünü ifade etti. Notta, kanıtın tamamının Lean diliyle ek bir varsayım kullanılmadan biçimselleştirildiği kaydedildi.

KANIT NASIL DOĞRULANACAK?

Levent Alpöge, kanıtın her mantıksal adımını bilgisayar ortamında denetleyen Lean programlama diliyle yazılmış dosyaları kamuoyuna açtı. Lean, matematiksel kanıtların kurallara uygun olup olmadığını otomatik olarak kontrol eden bir kanıt doğrulama aracı. Ancak uzmanlar, kodun çalışmasının tek başına yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Matematikçilerin, koddaki tanımların gerçekten klasik Riemann Hipotezi'ni ifade edip etmediğini ve kanıtta gözden kaçan bir varsayım bulunup bulunmadığını incelemesi gerekiyor. Kanıtın okunabilir, ayrıntılı açıklamasının ise henüz tamamlanmadığı belirtiliyor.

RİEMANN HİPOTEZİ NEDİR?

Riemann Hipotezi, Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından 1859'da ortaya atıldı. Hipotez, asal sayıların dağılımıyla yakından ilişkili olan Riemann zeta fonksiyonunun sıfırlarına dair bir öngörüde bulunuyor. Buna göre zeta fonksiyonunun "önemsiz olmayan" tüm sıfırları, karmaşık düzlemde reel kısmı 1/2 olan tek bir doğru üzerinde yer alıyor. Hipotez, matematik tarihinin en ünlü ve en zor problemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

RİEMANN HİPOTEZİ NEDEN ÖNEMLİ?

Riemann Hipotezi, asal sayıların sayılar arasında nasıl dağıldığını anlamanın anahtarı olarak görülüyor. Hipotezin doğru olduğu varsayılarak kanıtlanmış yüzlerce matematiksel sonuç bulunuyor. Bu nedenle hipotezin kanıtlanması, sayılar teorisinden kriptografiye kadar pek çok alanı doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

RİEMANN HİPOTEZİ İÇİN 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEK Mİ?

Riemann Hipotezi, Clay Matematik Enstitüsü'nün 2000 yılında belirlediği yedi Milenyum Ödülü Problemi'nden biri. Problemi çözen kişiye 1 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı. Ancak ödülün verilebilmesi için kanıtın hakemli bir dergide yayımlanması ve yayımlandıktan sonra en az iki yıl boyunca matematik camiasının incelemesinden geçerek kabul görmesi gerekiyor. Bu nedenle Alpöge'nin iddiası, şu aşamada ödül için değerlendirmeye alınmıyor.

LEVENT ALPÖGE KİMDİR?

Levent Alpöge, Türk asıllı bir matematikçi. Alpöge, 2010 yılında henüz lise son sınıf öğrencisiyken ABD genelinde düzenlenen Intel Bilim Yetenekleri Yarışması'nda finale kalan 40 genç arasına girdi. Ardından Harvard Üniversitesi'nde matematik eğitimi aldı ve 2014 yılında Harvard'dan üstün başarıyla mezun oldu. Sayılar teorisi alanında çalışan Alpöge'nin American Mathematical Monthly, Journal of Combinatorial Theory, Journal of Number Theory ve International Mathematics Research Notices gibi saygın dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunuyor. Alpöge, bugün Anthropic bünyesinde yapay zekâ destekli matematik araştırmaları yürütüyor.

LEVENT ALPÖGE DAHA ÖNCE HANGİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI?

Levent Alpöge, 2026 yılında yapay zekâ destekli matematik araştırmalarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Alpöge'nin temmuz ayında Claude ile birlikte Jacobian varsayımını çürüttüğü, ekim ayında ise Claude'un Üstel Zaman Hipotezi'ne yönelik bağımsız bir çürütmesini paylaştığı biliniyor.