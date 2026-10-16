Richarlison, Galatasaray'ın listesinde: Tottenham'da kadro dışı kalan Brezilyalı golcü kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Tottenham, Richarlison'u Temmuz 2022'de Everton'dan 50 milyon sterlin ve 10 milyon sterline kadar bonusla almıştı. Dört yıl sonra Londra kulübü aynı oyuncu için 10 milyon euroya razı. ESPN'in haberini aktaran Sözcü'ye göre Galatasaray, Victor Osimhen'in yanına bir golcü ararken Brezilyalı forveti ocak ayı listesine aldı. Tottenham bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar indirdi, ama Galatasaray sözleşmesi bitmek üzere olan bir oyuncu için bu parayı ödemek istemiyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Richarlison bu sezon Premier Lig'de yalnızca 68 dakika oynadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TOTTENHAM'DA NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Kopuş yazın başladı. Richarlison sezonu 22 Ağustos 2026'da Brentford deplasmanında ilk 11'de açtı; Tottenham o maçı 3-0 kaybetti. Bir hafta sonraki Newcastle United maçının kadrosunda adı yoktu. Teknik direktör Roberto De Zerbi maçtan sonra oyuncunun geleceği sorulunca "Bilmiyorum. Ayrılmak istediğini çok kez söyledi" dedi.

O sırada Trabzonspor devredeydi. The National'ın 4 Eylül tarihli haberine göre Tottenham, bordo-mavili kulübün 15 milyon ve 20 milyon sterlinlik iki teklifini geri çevirdi. Kulüpler anlaşamadı, Türkiye'de transfer dönemi kapandı ve Tottenham, Premier Lig için bildirdiği 25 kişilik listeye Richarlison'u yazmadı.

RICHARLISON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Richarlison, tam adıyla Richarlison de Andrade, Tottenham Hotspur'da oynayan Brezilyalı forvet. 10 Mayıs 1997'de Brezilya'nın Espírito Santo eyaletindeki Nova Venécia kasabasında doğdu, 29 yaşında. Boyu 1,84 metre. Asıl mevkisi santrfor; sol kanatta da oynayabiliyor.

WATFORD'A 11,2 MİLYON STERLİNE GİTTİ

Futbola Real Noroeste ve América Mineiro'nun altyapısında başladı, profesyonel ilk maçına Temmuz 2015'te América formasıyla çıktı. Ocak 2016'da Fluminense'ye geçti. Ağustos 2017'de Watford onu 11,2 milyon sterline İngiltere'ye götürdü. O günden beri Premier Lig'de oynuyor.

Watford'da bir sezon kaldı. Everton, Temmuz 2018'de 35 milyon sterlinden başlayıp 50 milyona çıkabilen bir bedelle onu transfer etti. Richarlison dört sezonda Everton formasıyla 152 maçta 53 gol attı, 2019-20'de kulübün yılın oyuncusu seçildi.

TOTTENHAM'DA 134 MAÇ, 32 GOL

Tottenham'a 1 Temmuz 2022'de 2027'ye kadar imza attı. Londra'daki dört sezonunda 134 maçta 32 gol attı. 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan kadrodaydı. 2025-26'da 43 maçta 12 gol attı; sezonun ilk haftasında Burnley'ye attığı iki golle Premier Lig'de haftanın oyuncusu seçildi.

SIRBİSTAN'A ATTIĞI GOL VE OLİMPİYAT ALTINI

Brezilya A Milli Takımı'na ilk kez Eylül 2018'de çıktı. 2019'da Copa América'yı kazanan kadroda yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beş golle turnuvanın gol kralı oldu ve Brezilya altın madalya aldı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda Sırbistan'a iki gol attı. İkincisini havada makas vuruşuyla attı ve bu gol FIFA'nın oylamasında turnuvanın en güzel golü seçildi. Milli formayla 54 maçta 20 golü var.