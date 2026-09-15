REYTİNG SONUÇLARI: 14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul

Televizyon ekranlarında 14 Eylül Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting performansı belli oldu. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arayan izleyiciler, başta Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul olmak üzere günün öne çıkan yapımlarının sıralamadaki yerini merak ediyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan reyting sonuçları izleyicilerin yakın takibinde. İşte 14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları...

14 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Eylül 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, program ve haber bültenlerinin reyting sonuçları belli oldu. İzleyicilerin tercihleri doğrultusunda oluşan reyting listelerinde Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar öne çıktı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde günün zirvesinde Uzak Şehir yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapımı Altı Üstü İstanbul takip etti. Listenin devamında Uzak Şehir’in özeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Altı Üstü İstanbul’un özeti ve Esra Erol’da gibi yapımlar sıralandı.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da Uzak Şehir ilk sırada yer aldı. Uzak Şehir’in özeti ikinci sırada bulunurken, Altı Üstü İstanbul üçüncü sıraya yerleşti. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber ve Evlilik Güzeldir de listenin üst sıralarında yer aldı.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde ise zirvenin sahibi yine Uzak Şehir oldu. Kanal D dizisini Altı Üstü İstanbul takip ederken, Uzak Şehir’in özeti üçüncü sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Altı Üstü İstanbul’un özeti de listenin üst sıralarında kendine yer buldu.