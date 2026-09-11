REYTİNG SONUÇLARI: 10 Eylül Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht…

Televizyon ekranlarında 10 Eylül Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting performansı araştırılmaya başlandı. Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht başta olmak üzere ekrana gelen yapımların gün sonunda elde ettiği izlenme oranları merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı mı, 10 Eylül Perşembe reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? İşte Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında öne çıkan yapımlar...

10 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE FENERBAHÇE-ROMA MAÇININ OLDU

10 Eylül 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışının sonuçları belli oldu. Gecenin en çok izlenen yapımı Fenerbahçe-Roma karşılaşması olurken, mücadele Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında zirvede yer aldı. Özellikle AB ve ABC1 gruplarında elde edilen yüksek reyting oranları dikkat çekti.

Fenerbahçe-Roma karşılaşması Total kategorisinde 11,33 reyting ile birinci olurken, AB grubunda 13,43, ABC1 kategorisinde ise 13,51 reyting elde etti. Böylece karşılaşma, 10 Eylül Perşembe akşamında tüm ana izleyici gruplarında liderliği üstlendi.

SEVDİĞİM SENSİN 10 EYLÜL REYTİNGLERİNDE KAÇINCI OLDU?

10 Eylül reyting sonuçlarında Sevdiğim Sensin de üst sıralarda yer aldı. Yeni sezonuyla ekranlara gelen yapım, Total kategorisinde 4,19 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti. Dizi, AB ve ABC1 gruplarında ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Sevdiğim Sensin'in AB kategorisindeki reytingi 3,30, ABC1 grubundaki reytingi ise 3,59 olarak ölçüldü. Böylece yapım, üç ana kategoride de gecenin dikkat çeken yayınları arasında yer aldı.

MUHTEMEL AŞK 10 EYLÜL REYTİNG SONUCU NE OLDU?

10 Eylül Perşembe reyting sıralamasında merak edilen yapımlardan biri de Muhtemel Aşk oldu. Dizi, Total kategorisinde 3,21 reyting ile dördüncü sırada yer aldı. AB grubunda 2,47 reyting alan yapım yedinci olurken, ABC1 kategorisinde 2,91 reyting ile altıncı sıraya yerleşti.

Muhtemel Aşk'ın üç ana kategorideki sıralaması belli olurken, gecenin reyting tablosunda Fenerbahçe-Roma karşılaşması zirveyi korudu. Sevdiğim Sensin ise özellikle Total kategorisindeki ikinci sıradaki derecesiyle öne çıktı.