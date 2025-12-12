Haberler

RESMİ GAZETE REKTÖR ATAMALARI 12 Aralık 2025: Hangi üniversiteye hangi rektör atandı?

Güncelleme:
12 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde önemli rektör değişiklikleri gerçekleşti. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? 12 Aralık 2025 Resmi Gazete atamaları haberimizde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar, dokuz üniversitede yeni yönetim döneminin başlamasını sağladı. Peki, Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? 12 Aralık 2025 Resmi Gazete atamaları! Detaylar...

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Altınbaş Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Cemal İBİŞ oldu.

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Antalya Belek Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah KUZU atandı. Kuzu'nun özellikle turizm, sosyal bilimler ve bölgesel kalkınma odaklı akademik politikalar geliştirmesi öngörülüyor.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Faruk YİĞİT oldu.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Köklü ve çok disiplinli bir akademik yapıya sahip Ege Üniversitesi'nde rektörlük görevine Prof. Dr. Musa ALCI getirildi.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim AKPINAR atandı.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Sanat eğitiminin Türkiye'deki en önemli kurumlarından biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU oldu.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Hasan USLU olarak belirlendi.

TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ atandı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ATAMASI

Uşak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet DEMİR atanarak göreve başladı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
