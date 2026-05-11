Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Deneyimli gazeteci ve haber sunucusu Remziye Demirkol’un Halk TV ile yollarını ayırması, medya gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. 2024 yılında kanala katılan ve kısa sürede haber kuşağında aktif rol üstlenen Demirkol’un istifa kararı dikkat çekti. Peki, Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Detaylar....

Türk medya dünyasının deneyimli isimlerinden biri olan Remziye Demirkol, uzun yıllara dayanan gazetecilik ve sunuculuk kariyeriyle tanınmaktadır. 1995 yılında TRT'de başladığı televizyon yolculuğunu farklı ulusal kanallarda sürdüren

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR?

1974 yılında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğan Remziye Demirkol, medya sektöründe uzun yıllara dayanan birikimiyle öne çıkan deneyimli bir gazeteci ve sunucudur. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Demirkol, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.

Televizyonculuk kariyerine 1995 yılında TRT’de spiker olarak başlayan Remziye Demirkol, zamanla farklı haber kanallarında çeşitli görevler üstlenerek sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yıllar içinde CNN Türk, Kanal 7, 24 TV ve KRT TV gibi birçok kanalda haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü yapmıştır. 2024 yılında ise Halk TV kadrosuna katılmıştır.

REMZİYE DEMİRKOL EVLİ Mİ?

Remziye Demirkol, evli ve iki kız çocuğu annesidir. 

REMZİYE DEMİRKOL KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Remziye Demirkol, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. 

REMZİYE DEMİRKOL NERELİ?

Remziye Demirkol, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğmuştur. Çocukluk döneminden itibaren ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınmış ve eğitim hayatını burada sürdürmüştür. 

REMZİYE DEMİRKOL HALK TV'DEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Remziye Demirkol, 2024 yılında katıldığı Halk TV’den ayrıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurmuştur. Kanalda görev yapan bazı isimlerin ayrılıklarının ardından Demirkol da istifasını kamuoyuna açıklamıştır.

Sosyal medya paylaşımında kanaldan ayrıldığını şu sözlerle ifade etmiştir:

"Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk Tv’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…"

