Reha Muhtar evli miydi, eşi kim? Reha Muhtar kaç kere evlendi, kimlerle evlendi; Nilüfer, Gülşen ve Deniz Uğur ile evlendi mi?

Reha Muhtar, Türkiye’de uzun yıllardır televizyon haberciliği ve ekran yüzü olarak tanınan isimlerden biridir. Kamuoyunda sıkça “eşi kim?” sorusuyla gündeme gelmesinin temel nedeni ise özel hayatındaki ilişkilerin zaman zaman yanlış anlaşılmasıdır. Peki, Reha Muhtar'ın eşi kim? Reha Muhtar kaç kere evlendi, kimlerle evlendi, Nilüfer Gülşen ve Deniz Uğur ile evlendi mi? Detaylar...

REHA MUHTAR'IN EŞİ KİM?

Genel kanının aksine Reha Muhtar’ın hem Nilüfer hem de Deniz Uğur ile resmi bir evliliği bulunmamaktadır. Bu iki isimle yaşadığı ilişkiler uzun süre magazin gündeminde “evlilik” olarak yansıtılsa da, resmi nikâh bağına dayanan bir evlilik söz konusu değildir.

Reha Muhtar’ın bilinen tek resmi evliliği Selin Çağlayan ile yaptığı evliliktir. Bu evlilik 1983 yılında gerçekleşmiş, 1988 yılında ise sona ermiştir. Bu evlilikten herhangi bir çocuk bulunmamaktadır.

Bunun dışında Reha Muhtar’ın özel hayatında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ilişkiler olmuştur. 2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile başlayan birliktelik 2003 yılında yapılan resmi bir açıklamayla sona ermiştir. Daha sonra 2008–2010 yılları arasında Deniz Uğur ile bir ilişki yaşamıştır. Ayrıca kariyerinin zirve dönemlerinde şarkıcı Gülşen ile de bir birliktelik yaşadığı bilinmektedir.

REHA MUHTAR KAÇ KERE EVLENDİ KİMLERLE EVLENDİ?

Reha Muhtar hakkında en çok merak edilen konulardan biri de kaç kez evlendiği ve bu evliliklerin kimlerle yapıldığıdır. Kamuoyundaki yanlış algının aksine Reha Muhtar yalnızca bir kez resmi evlilik yapmıştır.

Bu evlilik, Selin Çağlayan ile gerçekleşmiştir. 1983 yılında yapılan evlilik, 1988 yılında sona ermiştir. Dolayısıyla Reha Muhtar’ın resmi olarak tek evliliği bulunmaktadır.

Toplumda sıkça evlilik olarak anılan ilişkiler ise resmi nikâh bağı olmayan birlikteliklerdir. Bu ilişkiler arasında en çok bilinenler şunlardır:

Reha Muhtar, 2001–2003 yılları arasında şarkıcı Nilüfer ile bir ilişki yaşamıştır. Bu ilişki dönemin magazin basınında yoğun şekilde yer almıştır ancak evlilik değildir.

Daha sonraki süreçte 2008–2010 yılları arasında oyuncu ve sunucu Deniz Uğur ile bir birliktelik yaşamıştır. Bu ilişki de resmi evlilik olarak kayıtlara geçmemiştir.

Ayrıca kariyerinin en popüler dönemlerinde şarkıcı Gülşen ile de bir ilişki yaşadığı bilinir. Ancak bu birliktelik de evlilik kapsamında değildir.

Sonuç olarak Reha Muhtar’ın yalnızca bir resmi evliliği vardır ve diğer tüm ilişkileri özel hayatındaki birliktelikler olarak değerlendirilmelidir.

REHA MUHTAR ESKİ EŞİ SELİN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Reha Muhtar’ın eski eşi Selin Çağlayan, onun tek resmi evliliğini yaptığı kişidir. Selin Çağlayan, gazetecilik mesleğiyle tanınan bir isimdir ve 1960 yılında İzmir’de doğmuştur.

Reha Muhtar ile Selin Çağlayan’ın evliliği 1983 yılında başlamış, 1988 yılında sona ermiştir. Bu evlilik sürecinde çiftin çocukları olmamıştır.

Selin Çağlayan, medya sektörüne yakınlığıyla bilinen bir gazeteci olarak döneminde profesyonel çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Reha Muhtar ile olan evliliği ise onun kamuoyunda daha geniş bir şekilde tanınmasına neden olmuştur.

Boşanmanın ardından Selin Çağlayan, medyada daha geri planda bir yaşam sürmeyi tercih etmiş ve özel hayatını göz önünde yaşamamıştır.