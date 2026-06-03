Reha Muhtar öldü mü, neden öldü? SON DAKİKA! Reha Muhtar kimdir, kaç yaşındaydı?

Reha Muhtar’ın vefat haberi, medya dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; özellikle sosyal medya platformlarında kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri haline gelmiştir. Uzun yıllar Türk televizyon haberciliğine damga vuran deneyimli gazeteci, kendine özgü sunum tarzı ve haber yorumlarıyla geniş kitleler tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, Reha Muhtar öldü mü, neden öldü? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşındaydı?

REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü gazeteci Reha Muhtar bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, Türk televizyon haberciliğinin en tanınmış ve en etkili isimlerinden biri olarak uzun yıllar medya sektöründe görev yapmıştır. 1959 yılında İstanbul’da doğan Muhtar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

Gazetecilik kariyerine genç yaşlarda başlayan Reha Muhtar, özellikle TRT başta olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında haber sunuculuğu ve program yapımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1990’lı ve 2000’li yıllarda ana haber bültenlerinde sergilediği kendine özgü sunum tarzı ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Kendine has üslubu, yorumlu haber sunumu ve gündem belirleyen yayın anlayışı ile Türk televizyonculuğunda farklı bir ekol oluşturmuş; uzun yıllar boyunca hem ekranlarda hem de yazılı basında aktif olarak yer almıştır.

Reha Muhtar, yalnızca haber sunucusu değil aynı zamanda köşe yazarı ve medya yorumcusu kimliğiyle de Türk basın tarihinde önemli bir yer edinmiştir.