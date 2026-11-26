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Regaip Kandili, hicri takvimdeki Recep ayının ilk cuma gecesine verilen ad. Perşembeyi cumaya bağlayan bu gece, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimine göre bu yıl 10 Aralık 2026 Perşembe akşamına denk geliyor. Kandil, akşam ezanıyla başlıyor ve cuma sabahına kadar sürüyor.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Regaip Kandili, Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç ayların ilk kandili. Recep, İslam'da "haram aylar" denilen dört aydan biri; bu aylara saygı gösterilmesi Kur'an ve hadislere dayanıyor. TDV İslâm Ansiklopedisi'nin "Regaib Gecesi" maddesinde gece, "Receb ayının ilk cuma gecesi" diye tanımlanıyor.

REGAİB NE DEMEK?

Regaib, Arapça "ragîbe" kelimesinin çoğulu. Sözlük anlamı "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış". Ansiklopediye göre kelime hadis ve fıkıh kitaplarında "bol sevap ve mükâfat" ile "faziletli amel" karşılığında da kullanılıyor. Türkçede ise daha çok "Regaip" yazımı yaygın.

Aynı maddede, bu gecenin kandil olarak ilk kez 448 (1056) yılında Kudüs'te, 480 (1087) yılında da Bağdat'ta kutlandığı bilgisi yer alıyor.

REGAİP KANDİLİ HANGİ GÜN?

Bu yıl kandil 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı. Milliyet ve Sabah'ın Diyanet takvimine dayanarak yayımladığı listelerde tarih aynı. Gelecek yıl ise hicri takvim yaklaşık 11 gün geri geldiği için Regaip Kandili 2 Aralık 2027 Perşembe gününe denk geliyor.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Kandil gecesi camilerde yatsı namazının ardından Kur'an tilaveti, dua ve vaazlarla programlar düzenleniyor. Sabah gazetesinin haberinde de gecenin dua, ibadet ve Kur'an okumayla geçirildiği, akraba ziyaretlerinin yapıldığı ve ihtiyaç sahiplerine yardım edildiği anlatılıyor. Bazı illerde kandil simidi ve helva dağıtma geleneği de sürüyor.

ÜÇ AYLARDAKİ DİĞER KANDİLLER NE ZAMAN?

Sabah'ın yayımladığı Diyanet takvimine göre Regaip Kandili'nden sonra sırasıyla şu günler geliyor: Miraç Kandili 4 Ocak 2027 Pazartesi, Berat Kandili 22 Ocak 2027 Cuma. Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak; ilk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yapılacak. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma, Ramazan Bayramı ise 9-11 Mart 2027 tarihlerinde.