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25 Kasım 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valiliği görevine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk atandı. Mülki idare amirliği mesleğinde uzun yıllardır görev yapan Soytürk, daha önce Kilis Valiliğinin yanı sıra Türkiye'nin farklı ilçelerinde kaymakamlık ve çeşitli illerde vali yardımcılığı yaptı. Yeni görevlendirmenin ardından Recep Soytürk'ün hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, yeni Kayseri Valisi Recep Soytürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

RECEP SOYTÜRK KİMDİR?

Recep Soytürk, 2 Nisan 1967 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Soytürk, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavı kazanarak 1992 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

Mesleğinin ilk yıllarında yabancı dil eğitimi almak ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere İngiltere'ye gönderilen Soytürk, 1995 yılında 82. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu üstün başarılı dereceyle tamamladı. Ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

RECEP SOYTÜRK KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1967 doğumlu olan Recep Soytürk, 25 Kasım 2026 itibarıyla 59 yaşındadır.

RECEP SOYTÜRK NERELİ?

Yeni Kayseri Valisi Recep Soytürk, Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonraki üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

RECEP SOYTÜRK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mülki idare amirliği kariyerine Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaymakam vekili olarak başlayan Recep Soytürk, daha sonra Karabük'ün Eflani ve Ardahan'ın Posof ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Siirt ve Amasya'da vali yardımcılığı görevlerini üstlenen Soytürk, Kastamonu'nun Taşköprü ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde de kaymakam olarak görev aldı.

2009-2013 yılları arasında Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten Soytürk, ardından Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2018 yılında Kilis Valiliğine atanan Soytürk, bu görevini 2023 yılına kadar sürdürdü.

9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine atanan Soytürk, 18 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı. 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi kapsamında ise Kayseri Valisi olarak görevlendirildi.

RECEP SOYTÜRK'ÜN GÖREV YAPTIĞI YERLER

Recep Soytürk'ün mülki idare amirliği ve bürokrasi kariyeri boyunca üstlendiği görevler şöyle:

- 1992-1995: Çankırı Çerkeş Kaymakam Vekilliği

- 1995-1998: Karabük Eflani Kaymakamlığı

- 1998-2000: Ardahan Posof Kaymakamlığı

- 2000-2003: Siirt Vali Yardımcılığı

- 2003-2005: Amasya Vali Yardımcılığı

- 2005-2006: Kastamonu Taşköprü Kaymakamlığı

- 2006-2009: Nevşehir Ürgüp Kaymakamlığı

- 2009-2013: Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

- 2013-2017: Hatay Dörtyol Kaymakamlığı

- 2017-2018: Hatay İskenderun Kaymakamlığı

- 2018-2023: Kilis Valiliği

- 2023-2026: Tekirdağ Valiliği

- 2026: Kayseri Valiliği

RECEP SOYTÜRK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Recep Soytürk, Nurdan Soytürk ile evlidir ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen Soytürk, meslek hayatı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlardan teşekkür belgeleri aldı.

2002 yılında Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından düzenlenen Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" ödülüne layık görüldü.