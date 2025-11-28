Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 1 ne zaman, nerede hangi otelde çekildi?
Sinemaseverlerin yoğun ilgisini kazanan Recep İvedik filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Filmi izlemeyi planlayanların merak ettiği Recep İvedik'in konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları sizler için ele alıyoruz. İşte Recep İvedik filmine dair merak edilen ayrıntılar…
Beyaz perdede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Recep İvedik, şimdi de televizyon yayınlarıyla gündemde. Filmi izlemeden önce "Recep İvedik'in hikâyesi nedir?", "Kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?" ve "Filmin kısa özeti nasıl?" gibi sorulara yanıt arayanlar için gerekli bilgileri derleyip inceliyoruz.
RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU
Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder.
Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder.
Tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini farkeder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek...
RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Fatma Toptaş - Sibel
Tuluğ Çizgen - Damla
Lemi Filozof - Fazıl
Hakan Bilgin - Erim
Vural Buldu - Muhsin Başaran
Volkan Cal - Murat
Sevgi Berna Biber - Ezgi
Somer Karvan - Ersin
İsmail Hakkı Ürün - Mahmut
Hakan Akın - Halil
Ertunç Şenkay - Hakan
Zeynep Aydemir - Müge
RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Recep İvedik serisinin 1. filmi Güngören ve Antalya illerinde çekilmiştir. Filmin ilk başları Güngören'de geçiyor. Ardından film Antalya'da bir otelde geçmektedir. Film genel olarak Güngören ve özel bir otelde çekilmiştir.