Haberler

Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 1 ne zaman, nerede hangi otelde çekildi?

Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 1 ne zaman, nerede hangi otelde çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin yoğun ilgisini kazanan Recep İvedik filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Filmi izlemeyi planlayanların merak ettiği Recep İvedik'in konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi detayları sizler için ele alıyoruz. İşte Recep İvedik filmine dair merak edilen ayrıntılar…

Beyaz perdede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Recep İvedik, şimdi de televizyon yayınlarıyla gündemde. Filmi izlemeden önce "Recep İvedik'in hikâyesi nedir?", "Kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?" ve "Filmin kısa özeti nasıl?" gibi sorulara yanıt arayanlar için gerekli bilgileri derleyip inceliyoruz.

RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder.

Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder.

Tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini farkeder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek...

Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 1 ne zaman, nerede hangi otelde çekildi?

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Fatma Toptaş - Sibel

Tuluğ Çizgen - Damla

Lemi Filozof - Fazıl

Hakan Bilgin - Erim

Vural Buldu - Muhsin Başaran

Volkan Cal - Murat

Sevgi Berna Biber - Ezgi

Somer Karvan - Ersin

İsmail Hakkı Ürün - Mahmut

Hakan Akın - Halil

Ertunç Şenkay - Hakan

Zeynep Aydemir - Müge

RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik serisinin 1. filmi Güngören ve Antalya illerinde çekilmiştir. Filmin ilk başları Güngören'de geçiyor. Ardından film Antalya'da bir otelde geçmektedir. Film genel olarak Güngören ve özel bir otelde çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.